tvornica irida
Šušnjar o zatvaranju tvornice u Daruvaru: "Preko noći najaviti 150 otkaza nije korektno"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u petak je komentirao odluku kompanije Nomad Foods o zatvaranju tvornice za preradu ribe Irida u Daruvaru te otkazu za 150 radnika, rekavši kako se vlasnik Iride nije ponio kako treba te da nije korektno preko noći najaviti 150 otkaza.
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Na pitanje može li se spriječiti zatvaranje tvornice, Šušnjar je rekao kako je to privatna privatna kompanija, ali da su vrata ministarstva otvorena za poduzetnike u poteškoćama.
"Ako neki poduzetnik ima problema u svom poslovanju, neka dođe, vrata su otvorena", rekao je.
Dodao je kako nije korektno "preko noći" najaviti 150 otkaza.
"Preko noći najaviti u malom mjestu 150 otkaza kao da je to nekakav biznis as usual, nije korektno. Nije korektno ni prema hrvatskoj vladi, hrvatskoj državi koja je bila konstruktivna od samog preuzimanja Leda od strane današnjih vlasnika, tako da nisu se ovdje ponijeli kako treba", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara na marginama ministarskog sastanka inicijative CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity).
Šušnjar je rekao kako se nada da će poduzetnici iz tog kraja pristupiti radnicima te kako je "na sreću hrvatsko gospodarstvo snažno i propulzivno i treba radnu snagu".
"Postoje određeni zakonski mehanizmi u ovakvim slučajevima pa ćemo vidjeti što će oni kao njihovi poslodavci učiniti - donijeti plan zbrinjavanja radnika i na koji način će ti ljudi pronaći daljnje svoje radne angažmane", rekao je Šušnjar ističući još jednom kako se Nomad Foods nije ponio korektno.
"Reagirat ćemo bude li potrebe, sukladno mehanizmima koje imamo na dispoziciji i koje je zakon vrlo jasno propisuje", istaknuo je.
Nomad Foods je u četvrtak izvijestio kako je odluka o zatvaranju Iride donesena u okviru programa povećanja produktivnosti i optimizacije poslovanja te restrukturiranja opskrbne mreže, pri čemu je pokušao pronaći kupca kao alternativu zatvaranju tvornice.
Nomad Foods je 22. listopada objavio da Iridu zatvara do kraja godine u sklopu programa povećanja produktivnosti, najavljenog 2025. godine i da za pogon nije pronašao održivo dugoročno rješenje.
U Iridi se dorađuju i pakiraju smrznuti proizvodi od ribe i plodova mora za brendove Nomad Foodsa, a pogon obrađuje manji dio ribljih proizvoda grupe.
Od 150 radnika njih 64 živi u Daruvaru, a ostali dolaze iz okolnih općina Đulovac, Dežanovac, Sirač i Končanica.
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