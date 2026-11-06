Šušnjar o zatvaranju tvornice u Daruvaru: "Preko noći najaviti 150 otkaza nije korektno"

"Preko noći najaviti u malom mjestu 150 otkaza kao da je to nekakav biznis as usual, nije korektno. Nije korektno ni prema hrvatskoj vladi, hrvatskoj državi koja je bila konstruktivna od samog preuzimanja Leda od strane današnjih vlasnika, tako da nisu se ovdje ponijeli kako treba", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara na marginama ministarskog sastanka inicijative CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity).