Svjetski dan posvojenja: Evo koliko je djece bez skrbi pronašlo obitelj prošle godine u Hrvatskoj

Od toga je, navodi, 169 djece zdravo, a njih 165 ima lakša ili teža oštećenja zdravlja. "Tako je u dobi od 0 do 3 godine njih 22 (od kojih 13 djece nema zdravstvene teškoće), u dobi od 3 do 6 godina njih 66 (od kojih je 33 bez zdravstvenih teškoća) te u dobi od 6 do 12 godina, 167 djece (od kojih njih 88 nema zdravstvene teškoće)“.