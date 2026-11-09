TISUĆE BEZ RODITELJA
Svjetski dan posvojenja: Evo koliko je djece bez skrbi pronašlo obitelj prošle godine u Hrvatskoj
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike čestitalo je u ponedjeljak svim posvojiteljskim obiteljima Svjetski dan posvojenja koji se obilježava 9. studenoga, navodeći kako je od početka ove godine, do danas, posvojeno 107 djece.
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"Posvojenjem se djeci pruža prilika za odrastanje u stabilnom, sigurnom i poticajnom obiteljskom okruženju, ispunjenom ljubavlju i podrškom“, ističe Ministarstvo.
335 djece ima ispunjene pretpostavke za posvojenje
Pritom navodi kako se danas, od 3034 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, njih 634 nalazi kod srodnika u udomiteljstvu, a 1335 u udomiteljskoj obitelji koja nije srodnička; 670 djece koristi uslugu smještaja, te 394 njih uslugu organiziranog stanovanja.
Ističe i kako trenutno 335 djece ima ispunjene pretpostavke za posvojenje.
Od toga je, navodi, 169 djece zdravo, a njih 165 ima lakša ili teža oštećenja zdravlja. "Tako je u dobi od 0 do 3 godine njih 22 (od kojih 13 djece nema zdravstvene teškoće), u dobi od 3 do 6 godina njih 66 (od kojih je 33 bez zdravstvenih teškoća) te u dobi od 6 do 12 godina, 167 djece (od kojih njih 88 nema zdravstvene teškoće)“.
Jednokratna financijska potpora posvojiteljima
Ministarstvo naglašava i kako je u cilju podrške posvojiteljskim obiteljima, 2025. godine uvedeno i pravo na jednokratnu naknadu za potrebe posvojenog djeteta u iznosu od 1.327,23 eura.
Poručuje i kako je "razumijevajući prvenstveno potrebe djece bez odgovarajuće skrbi, te senzibilizirajući šire društvo na posebnosti posvojiteljstva, Ministarstvo usmjereno na daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava posvojenja, kao i na poticanje međusobne povezanosti posvojitelja i udomitelja kroz razne oblike savjetovanja“.
Ministarstvo napominje i kako se Svjetski dan posvojenja obilježava s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti obiteljskog okruženja i njegovoj nezamjenjivoj ulozi u psihosocijalnom razvoju svakog djeteta.
Podsjeća i da se Republika Hrvatska, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obvezala osigurati posebnu zaštitu i pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kroz zamjensku skrb u obitelji srodnika ili udomiteljskoj obitelji, odnosno putem posvojenja kada je ono u najboljem interesu djeteta.
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