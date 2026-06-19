presuda u korist ženskog para
Dugine obitelji: Ministarstvo se žalilo na presudu o posvojenju, a identičnu ranije prihvatilo
Udruga Dugine obitelji izvijestila je da se Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike žalilo na novu presudu o posvojenju djeteta partnerice u životnom partnerstvu, iako je gotovo identičnu presudu ranije prihvatilo.
Dugine obitelji priopćile su da je Upravni sud u Zagrebu ponovno presudio u korist ženskog para te poništio odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad kojima je bio zaustavljen postupak posvojenja djeteta partnerice u životnom partnerstvu.
Sud je zaključio da nije bilo pravne osnove za obustavu postupka te da se podnositeljici zahtjeva mora omogućiti sudjelovanje u daljnjoj procjeni zasnivanja posvojenja, vodeći se načelom najboljeg interesa djeteta.
Tek nakon toga može se donijeti konačna odluka o posvojenju, istaknuo je sud.
Dugine obitelji naglašavaju da ova presuda dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je u gotovo identičnom slučaju donesena gotovo identična odluka. Tada Ministarstvo nije uložilo žalbu, presuda je postala pravomoćna, a ministar je javno izjavio da će poštivati odluke sudova.
Riječ je o slučaju u kojem partnerica želi posvojiti dijete svoje životne partnerice, odnosno dijete koje već živi u toj obitelji. Takve situacije odavno postoje i u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada nakon oduzimanja roditeljske skrbi jednog roditelja ili smrti jednog roditelja novi partner zasniva puni pravni odnos s djetetom, ističe udruga.
U udruzi ocjenjuju kako je posebno značajno što je sud u svojoj odluci ponovno naglasio da nije prihvatljivo zaustaviti postupak prije nego što se uopće procijeni je li posvojenje u najboljem interesu konkretnog djeteta.
Dodaju i da je sud u ranijoj presudi otišao i korak dalje te naveo kako je životno i pravno nelogično da država nekome omogući ulazak u sustav posvojenja, da ta osoba prođe stručne procjene i bude upisana u registar potencijalnih posvojitelja, a da ju se zatim iz tog istog sustava isključi samo zbog činjenice da se nalazi u životnom partnerstvu.
''Nakon presude sam prvi put nakon dugo vremena pomislila da možemo odahnuti i nastaviti živjeti kao obitelj bez novih sudova, novih žalbi i novih dokazivanja. Umjesto toga, ponovno smo dobile poruku da naša obitelj mora dokazivati ono što druge obitelji ne moraju'', rekla je Ivana Svalina, majka uključena u postupak.
Udruga očekuje potvrdu Visokog upravnog suda
Iz udruge Dugine obitelji upozoravaju da je teško pronaći racionalno objašnjenje za tako kontradiktorno postupanje Ministarstva.
''Prije samo nekoliko mjeseci imali smo gotovo identičan slučaj. Sud je presudio u korist obitelji, Ministarstvo se nije žalilo, a javnosti je poručeno da će poštivati odluke sudova. Danas imamo gotovo identičan slučaj u kojem se Ministarstvo ipak žali'', rekao je predsjednik Duginih obitelji Daniel Martinović.
Dodao je da građani imaju pravo pitati se po kojem kriteriju država odlučuju kada će poštivati sudske odluke, a kada neće.
U udruzi ističu kako posebno zabrinjava činjenica da se Ministarstvo žali na presudu u kojoj sud izričito navodi da se postupak mora nastaviti upravo zbog najboljeg interesa djeteta.
Iz Duginih obitelji podsjećaju kako ovo nije prvi put da sudovi moraju ispravljati postupanje institucija kada su u pitanju prava duginih obitelji. Sličan obrazac već je viđen u slučajevima udomiteljstva, pristupa procjeni za posvojitelje te priznavanja roditeljskih prava.
Udruga naglašava da se ovdje ne radi o apstraktnim pravnim raspravama, nego o stvarnim obiteljima i stvarnoj djeci koja već žive zajedno.
"Na kraju dana pitanje je vrlo jednostavno. Hoće li jedno dijete imati dva zakonski priznata roditelja ili samo jednog? Hoće li imati veću ili manju pravnu sigurnost? Sve ostalo su politički izgovori'', ocijenio je Martinović.
Dugine obitelji očekuju da će i Visoki upravni sud potvrditi ono što su hrvatski sudovi već više puta utvrdili, odnosno da se zakoni ne mogu tumačiti na način koji dovodi do diskriminacije te da najbolji interes djeteta mora biti važniji od političkih kalkulacija.
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