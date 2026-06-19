Dugine obitelji: Ministarstvo se žalilo na presudu o posvojenju, a identičnu ranije prihvatilo

Dodaju i da je sud u ranijoj presudi otišao i korak dalje te naveo kako je životno i pravno nelogično da država nekome omogući ulazak u sustav posvojenja, da ta osoba prođe stručne procjene i bude upisana u registar potencijalnih posvojitelja, a da ju se zatim iz tog istog sustava isključi samo zbog činjenice da se nalazi u životnom partnerstvu.