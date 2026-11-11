privremena mjera
U jednoj bolnici obustavljena pratnja na porodu, poznat i razlog
U Kliničkom bolničkom centru Osijek privremeno se obustavlja mogućnost prisutnosti pratnje na porodu, izvijestili su iz te zdravstvene ustanove.
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Odluka se odnosi na prostorije privremene rađaonice, a razlog su radovi na renovaciji i adaptaciji prostora Klinike za ginekologiju i opstetriciju.
Odluka će biti na snazi do završetka radova, izvijestili su iz Klinike.
Kako navode, zbog specifičnosti prostora privremene rađaonice i trenutačnih organizacijskih uvjeta nije moguće osigurati odgovarajuće uvjete za prisutnost pratnje uz rodilje, uz istodobno očuvanje privatnosti, sigurnosti i nesmetanog pružanja zdravstvene skrbi.
Iz Klinike ističu da je odluka donesena radi očuvanja visoke razine zdravstvene skrbi, sigurnosti i dostojanstva svih rodilja te naglašavaju da je riječ isključivo o privremenoj mjeri.
"O ponovnoj uspostavi mogućnosti prisutnosti pratnje na porodu pravovremeno ćemo obavijestiti javnost", poručili su iz Klinike te zahvalili budućim roditeljima na razumijevanju i strpljenju.
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