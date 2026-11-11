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privremena mjera

U jednoj bolnici obustavljena pratnja na porodu, poznat i razlog

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N1 Info
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11. stu. 2026. 10:10
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bebe, rodilište, dijete, porod, rođenje
Unsplash / Ilustracija

U Kliničkom bolničkom centru Osijek privremeno se obustavlja mogućnost prisutnosti pratnje na porodu, izvijestili su iz te zdravstvene ustanove.

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Odluka se odnosi na prostorije privremene rađaonice, a razlog su radovi na renovaciji i adaptaciji prostora Klinike za ginekologiju i opstetriciju.

Odluka će biti na snazi do završetka radova, izvijestili su iz Klinike.

Kako navode, zbog specifičnosti prostora privremene rađaonice i trenutačnih organizacijskih uvjeta nije moguće osigurati odgovarajuće uvjete za prisutnost pratnje uz rodilje, uz istodobno očuvanje privatnosti, sigurnosti i nesmetanog pružanja zdravstvene skrbi.

Iz Klinike ističu da je odluka donesena radi očuvanja visoke razine zdravstvene skrbi, sigurnosti i dostojanstva svih rodilja te naglašavaju da je riječ isključivo o privremenoj mjeri.

"O ponovnoj uspostavi mogućnosti prisutnosti pratnje na porodu pravovremeno ćemo obavijestiti javnost", poručili su iz Klinike te zahvalili budućim roditeljima na razumijevanju i strpljenju.

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kbc osijek porod pratnja na porodu

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