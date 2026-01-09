Započela javna rasprava o budućnosti otpada u Zagrebu: "Bez Resnika nema zatvaranja Jakuševca"

Grad Zagreb otvorio je javnu raspravu o Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine, jednom od ključnih strateških dokumenata koji će odrediti daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom u glavnom gradu.
Javna rasprava obuhvaća Stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom, a traje od 5. siječnja do 4. veljače. Građani, stručna javnost i organizacije pozvani su da se aktivno uključe i iznesu svoje prijedloge.
Cilj: kružno gospodarstvo i zatvaranje Jakuševca
Novi Plan predviđa smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima, povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja te postupno zatvaranje odlagališta Jakuševec, čiji se kapacitet planira koristiti najkasnije do 2029. godine.
Paralelno se planira uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima kružnog gospodarstva.
Centar u Resniku ključan za novi sustav - „Bez CGO-a nema zatvaranja Jakuševca“
Jedan od najvažnijih projekata Plana je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Zagreb u Resniku, koji će omogućiti obradu miješanog komunalnog otpada, biootpada i odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je riječ o strateškoj investiciji:
Više spremnika, ponovna uporaba i edukacija
Plan uključuje širenje mreže podzemnih i polupodzemnih spremnika, kao i uspostavu centra za ponovnu uporabu koji će služiti kao središnje mjesto za prikupljanje i redistribuciju predmeta koji se mogu ponovno iskoristiti.
Poseban fokus stavljen je na:
- smanjenje onečišćenja tla i voda
- borbu protiv nepropisno odbačenog otpada
- smanjenje otpada od hrane
- poticanje ponovne uporabe
- uključivanje djece i mladih kroz odvajanje otpada u školama i edukativne programe
Evo kako se možete uključiti u javnu raspravu
Tijekom javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Plana mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, dostaviti na sljedeće načine:
- upisom u knjigu primjedbi izloženu na mjestu javnog uvida
- u pisanom obliku na adresu:
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine“
- putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]
- putem obrasca na aplikaciji e-Javne rasprave:
https://javne-rasprave-zagreb.hub.arcgis.com/pages/2c66ce9c940c4b2292ee212aa8faee35
