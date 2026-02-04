Studija o Centru za gospodarenje otpadom dobila zeleno svjetlo od Ministarstva

Zagrebački gradonačelnik putem svog Facebook profila objavio je kako se Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije očitovalo o Studiji utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom.
"Studija utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom dobila je pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je donijelo rješenje o njenoj prihvatljivosti za okoliš", poručio je Tomislav Tomašević.
"To je vrlo važan korak u realizaciji CGO-a, koji nas približava početku njegove izgradnje. Izgradnjom CGO-a steći će se preduvjeti za konačno zatvaranje odlagališta na Jakuševcu, kao i za prestanak desetljećima duge ovisnosti o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu."
"Sada kada je ovo rješenje izdano, možemo predati zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po izdavanju lokacijske dozvole, kreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji CGO-a", kaže Tomašević.
