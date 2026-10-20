U Puli teško ozlijeđena nepalska beračica maslina. Na nju naletio kombi

Pulska policija je dojavu o ozlijeđenoj beračici u masliniku na Fažanskoj cesti zaprimila u ponedjeljak oko 12 sati. Utvrđeno je kako je 41-godišnji vozač kombija udario u 27-godišnju državljanku Nepala, koja je ležala u visokoj travi, pa je vozač nije primijetio.