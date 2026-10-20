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27-godišnjakinja

U Puli teško ozlijeđena nepalska beračica maslina. Na nju naletio kombi

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Hina
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20. lis. 2026. 14:50
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Primopredaja cetiri vozila hitne medicinske službe Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske zupanije. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Teške tjelesne ozljede zadobila je 27-godišnja državljanka Nepala kada je na nju u ponedjeljak, dok se odmarala od branja maslina ležeći u visokoj travi, naletio kombi, izvijestila je u utorak istarska policija.

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Pulska policija je dojavu o ozlijeđenoj beračici u masliniku na Fažanskoj cesti zaprimila u ponedjeljak oko 12 sati. Utvrđeno je kako je 41-godišnji vozač kombija udario u 27-godišnju državljanku Nepala, koja je ležala u visokoj travi, pa je vozač nije primijetio.

Nesretna 27-godišnjakinja zadobila je teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena joj je u pulskoj bolnici.  O nesreći je obaviještena i nadležna inspekcija rada.

Teme
beračica ozljede prometna nesreća pula radna nesreća

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