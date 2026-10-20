27-godišnjakinja
U Puli teško ozlijeđena nepalska beračica maslina. Na nju naletio kombi
Teške tjelesne ozljede zadobila je 27-godišnja državljanka Nepala kada je na nju u ponedjeljak, dok se odmarala od branja maslina ležeći u visokoj travi, naletio kombi, izvijestila je u utorak istarska policija.
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Pulska policija je dojavu o ozlijeđenoj beračici u masliniku na Fažanskoj cesti zaprimila u ponedjeljak oko 12 sati. Utvrđeno je kako je 41-godišnji vozač kombija udario u 27-godišnju državljanku Nepala, koja je ležala u visokoj travi, pa je vozač nije primijetio.
Nesretna 27-godišnjakinja zadobila je teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena joj je u pulskoj bolnici. O nesreći je obaviještena i nadležna inspekcija rada.
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