Nakon katastrofalne prošle godine stiže veliki preokret: Cijena "tekućeg zlata" i 35 eura!

"Tko ranije bere... taj će količinski dobit manje ulja, ali kvalitetnijeg ulja. Ako kasnije bere one crne, taj će dobit količinski više, ali kvalitetom slabije", objasnio je umirovljeni agronom Davorin Pamić. Dugotrajna suša smežurala je plodove gotovo do opadanja, ali ih je onda rujanska kiša oporavila. Sada su lijepi, ali nije sve u njima ulje, nego dobrim dijelom i voda.