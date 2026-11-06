"Najbolje iz Hrvatske"
Vinkovci, Županja i Spačva: Od priče o počecima nogometa u Hrvatskoj do tajni slavonske šume
Nova epizoda putopisnog serijala „Najbolje iz Hrvatske“ vodi gledatelje u Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se tisućljetna povijest, šokačka tradicija, prirodne ljepote i slavonska gastronomija isprepliće u pričama koje vrijedi upoznati.
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Znate li kakve veze Županja ima s počecima nogometa u Hrvatskoj? A jeste li čuli za Šokačku Lady, ženu koja je svojom elegancijom osvojila i engleske doseljenike u Slavoniji?
U novoj epizodi osme sezone serijala „Najbolje iz Hrvatske“ putujemo u Vinkovce, Županju i Spačvu, otkrivajući zanimljive povijesne činjenice, ljude i običaje koji ovom dijelu Hrvatske daju poseban identitet.
U Vinkovcima, jednom od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova Europe, posjećujemo Gradski muzej i upoznajemo se s vrijednim arheološkim nalazima. Posebnu pozornost privlači Tantalova posuda, neobičan predmet koji radi na principu sifona, ali i priča o Ozirisu, jednom od značajnih arheoloških nalaza iz ovoga kraja.
Vinkovce upoznajemo i kroz Vinkovačke jeseni, manifestaciju koja čuva i predstavlja bogatstvo slavonske tradicije, pjesme, plesa i narodnih nošnji. Tu je i priča o šaranju tikvica, običaju koji se i danas prenosi s generacije na generaciju.
U Županji otkrivamo zanimljivu poveznicu s dolaskom nogometa u Hrvatsku. Krajem 19. stoljeća engleski doseljenici donijeli su u ovaj slavonski grad nogomet, ali i ostavili tragove svojih životnih priča. Jedna od njih pripada Katarini Horvatović, poznatijoj kao Šokačka Lady. Njezina priča danas živi i u istoimenoj kući za odmor, uređenoj starinskim namještajem i predmetima koji čuvaju duh nekih prošlih vremena.
Putovanje nastavljamo prema Spačvanskoj šumi, najvećem cjelovitom kompleksu nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i Europi. U Biološko-edukacijskom centru Otočki virovi upoznajemo prirodne posebnosti ovoga područja i mogućnosti aktivnog boravka u prirodi.
A za kraj – slavonsko gostoprimstvo na Ranču Zlatne niti by Acin salaš u Tordincima. Uz životinje, domaćinski ugođaj i tradicionalnu kuhinju, na stolu nas čekaju teletina s krumpirom i povrćem iz peke te slavonske tačke, slastica čiju ćemo pripremu također upoznati.
Vinkovci, Županja i Spačva – još jedno putovanje kroz priče o ljudima, baštini, prirodi i okusima koji čine Hrvatsku posebnom.
Nova epizoda serijala "Najbolje iz Hrvatske" na rasporedu je ove subote u 11 sati na N1 televiziji. Reprize su subotom u 21 sat i nedjeljom u 13:30 sati.
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