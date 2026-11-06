Vinkovci, Županja i Spačva: Od priče o počecima nogometa u Hrvatskoj do tajni slavonske šume

U Županji otkrivamo zanimljivu poveznicu s dolaskom nogometa u Hrvatsku. Krajem 19. stoljeća engleski doseljenici donijeli su u ovaj slavonski grad nogomet, ali i ostavili tragove svojih životnih priča. Jedna od njih pripada Katarini Horvatović, poznatijoj kao Šokačka Lady. Njezina priča danas živi i u istoimenoj kući za odmor, uređenoj starinskim namještajem i predmetima koji čuvaju duh nekih prošlih vremena.