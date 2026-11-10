Dalija Orešković (DOSiP) nakon završetka aktualnog prijepodneva javila se za povredu Poslovnika te opetovala da joj HDZ drugi put za redom manipulativnim i pogrešnim kršenjem Poslovnika oduzima ustavno pravo da postavi usmeno pitanje Vladi. Naime, Orešković ne djeluje u Saboru unutar nekog zastupničkog Kluba, nego kao nezavisna zastupnica, što prema Poslovniku sužava zastupničke aktivnosti.