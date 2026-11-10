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Zastupnici članovima Vlade RH postavili 779 pitanja. Na koliko su dobili odgovor?
Od ukupno postavljenih 779 pisanih zastupničkih pitanja u 11. sazivu Hrvatskog sabora, članovi Vlade nisu u propisanom roku odgovorili na njih 167, izvijestio je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković te pozvao predsjednika Vlade i ministre da to učine u narednih osam dana.
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"U 11. sazivu Hrvatskog sabora ukupno je postavljeno 779 zastupničkih pitanja u pisanom obliku, a odgovoreno je na 567", precizirao je Gordan Jandroković.
Prema Poslovniku Hrvatskog sabora, članovi Vlade na zastupnička pitanja moraju odgovoriti u roku 30 dana od dana kada im je pitanje dostavljeno.
Ako Vlada, odnosno član Vlade ne može odgovoriti u tom roku, dužni su putem predsjednika Sabora izvijestiti zastupnika o razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti i vremenu kada će dostaviti odgovor.
SDP-ova Marija Lugarić zatražila je od predsjednika Sabora da, sukladno Poslovniku, navede svih 167 pitanja na koje se još uvijek čekaju odgovori, no Jandroković je kazao kako će dostaviti podatke pisanim putem.
Dalija Orešković (DOSiP) nakon završetka aktualnog prijepodneva javila se za povredu Poslovnika te opetovala da joj HDZ drugi put za redom manipulativnim i pogrešnim kršenjem Poslovnika oduzima ustavno pravo da postavi usmeno pitanje Vladi. Naime, Orešković ne djeluje u Saboru unutar nekog zastupničkog Kluba, nego kao nezavisna zastupnica, što prema Poslovniku sužava zastupničke aktivnosti.
"To samo pokazuje kakav je strah u premijeru koji je svjestan da je državne institucije pretvorio u Ćaciland i ovo danas što ste demonstrirali u svim svojim neodgovorima pokazuje vaš poraz", kazala je.
Jandroković joj je uzvratio da namjerno krši Poslovnik. "Vjerojatno ste dovoljno inteligentna da znate shvatiti da u Poslovniku piše da nezavisni zastupnici postavljaju pitanja na svakom drugom aktualnom prijepodnevu", istaknuo je.
Pojasnio je kako je na prošlom 'aktualcu' uime nezavisnih pitanje postavljao Branko Kolarić, a da na ovome nezavisni zastupnici nisu mogli postaviti pitanje. Prozvao je Orešković za obmanjivanje javnosti.
"I još to povezujete s nekakvim strahom. Niste vi toliko važni i veliki da bi vas se netko bojao", ustvrdio je.
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