Liječnica: 90 posto srčanih udara počinje jednom jutarnjom navikom – nije riječ o hrani

"Većina ljudi ide iz kreveta ravno na mobitel, zatim sjedi, pa u žurbi izlazi iz kuće, držeći tijelo u stanju male aktivnosti i visoke upale. Ta jedna navika potajno ubrzava inzulinsku rezistenciju, nakupljanje masnoće na trbuhu, povišeni krvni tlak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju – a sve to drastično povećava rizik od ranih srčanih udara, osobito kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću, piše Mirror.