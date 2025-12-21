Liječnica: 90 posto srčanih udara počinje jednom jutarnjom navikom – nije riječ o hrani

Dr. Sana Sadoxai, koja na TikToku ima više od 42.000 pratitelja i redovito dijeli medicinske savjete, nedavno je objavila video u kojem objašnjava kako jutarnja rutina može povećati rizik od srčanog udara.
"Prava opasnost počinje onog trenutka kada se probudite i ostanete nepomični“, rekla je.
"Većina ljudi ide iz kreveta ravno na mobitel, zatim sjedi, pa u žurbi izlazi iz kuće, držeći tijelo u stanju male aktivnosti i visoke upale. Ta jedna navika potajno ubrzava inzulinsku rezistenciju, nakupljanje masnoće na trbuhu, povišeni krvni tlak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju – a sve to drastično povećava rizik od ranih srčanih udara, osobito kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću, piše Mirror.
@dailydoc86 90% of heart attacks begin with one morning habit- and it's NOT food or stress." The real danger starts the moment you wake up and stay stl. Most people go from bed -+ phone -+ sitting -+ rushing out, keeping the body in a low-movement, high-inflammation state. This one habit secretly accelerates: Insulin resistance . Belly fat accumulation . High blood pressure *silent inflammation. Metabolic dysfunction All of which dramatically increases the risk of early heart attacks, especially if you are overweight or obese. Just 5-7 minutes of morning movement - brisk walking, stretching. breathing exercises - boosts circulation, activates metabolism, stabilizes sugar levels, and protects your heart more than people realise.
"Tiha prijetnja"
Samo pet do sedam minuta jutarnjeg kretanja – brza šetnja, istezanje ili vježbe disanja – poboljšava cirkulaciju, aktivira metabolizam, stabilizira razinu šećera u krvi i štiti srce više nego što ljudi misle. Tjelesna težina, metabolizam i zdravlje srca duboko su povezani. Ignoriranje ove jutarnje navike tiha je prijetnja. Promjena može spasiti život.
Ako se borite s pretilošću, tvrdokornom masnoćom na trbuhu, nedostatkom zraka, dijabetesom ili kroničnim umorom, to su rani metabolički znakovi upozorenja koje ne biste smjeli ignorirati. Preuzmite kontrolu prije nego što se pretvore u srčani rizik!!“
Jedan korisnik TikToka komentirao je video riječima: "Uglavnom, ustajanje i jurnjava na posao nas polako ubijaju.“
Drugi je dodao: "Probudim se, popijem šalicu čaja, opušteno je pijem pola sata i tek se onda spremam za posao. Mislim da dajete vrlo dobar savjet.“
Prema britanskom NHS-u, srčani udar – koji se naziva i infarkt miokarda – nastaje kada se prekine dotok krvi u srce, najčešće zbog krvnog ugruška. U Ujedinjenom Kraljevstvu oko 100.000 hospitalizacija godišnje, odnosno jedna svakih pet minuta, posljedica je srčanog udara.
Najčešći simptom srčanog udara je bol u prsima, uključujući osjećaj pritiska, težine, stezanja ili stiskanja. Ostali simptomi mogu uključivati:
- bol u drugim dijelovima tijela, najčešće u lijevoj ruci, ali i u desnoj ruci, čeljusti, vratu, leđima ili trbuhu
- osjećaj omaglice ili vrtoglavice
- znojenje
- otežano disanje
- mučninu ili povraćanje
- snažan osjećaj tjeskobe, sličan napadaju panike
- kašalj ili piskutanje pri disanju
Ako netko doživi srčani udar, važno je odmah nazvati hitnu pomoć. Dok se čeka dolazak hitne pomoći, tableta aspirina od 300 mg može kratkoročno pomoći – pod uvjetom da osoba nije alergična – jer poboljšava protok krvi i razrjeđuje krv.
Osobama koje su pretrpjele srčani udar mogu se dati lijekovi za otapanje krvnih ugrušaka, a u nekim slučajevima potrebna je i operacija.
Načini smanjenja rizika od srčanog udara uključuju prestanak pušenja, smanjenje tjelesne težine te prehranu s malo masnoća i puno vlakana, uključujući cjelovite žitarice te najmanje pet porcija voća i povrća dnevno. NHS također preporučuje da odrasli tjedno imaju najmanje 150 minuta, odnosno dva sata i 30 minuta, aerobne tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta.
