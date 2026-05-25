Opasna kombinacija uz lijekove koju mnogi ignoriraju: "Nije bezazlen napitak"

„Najčešći primjeri iz prakse odnose se na kombinaciju energetskih pića s lijekovima za liječenje povišenog krvnog tlaka. Kofein može dovesti do porasta krvnog tlaka i ubrzanog rada srca, čime privremeno umanjuje učinak terapije. Pacijenti tada često imaju dojam da lijek ‘ne djeluje’, iako je pravi problem u istodobnom unosu energetskih pića. Poseban oprez potreban je i kod lijekova za smirenje i spavanje jer oni imaju potpuno suprotno djelovanje u odnosu na energetska pića. Dok terapija djeluje umirujuće i usporava živčani sustav, stimulansi iz energetskih pića pojačavaju budnost i napetost, što može smanjiti učinkovitost terapije i dodatno opteretiti organizam. Kod pojedinih skupina antidepresiva visok unos kofeina može pojačati nuspojave poput nervoze, ubrzanog rada srca, osjećaja unutarnjeg nemira i nesanice. Također, kombinacija energetskih pića s analgeticima i protuupalnim lijekovima može povećati rizik od opterećenja jetre i bubrega, osobito kod dugotrajne upotrebe ili primjene visokih doza terapije. Važno je naglasiti da interakcije između energetskih pića i lijekova ne moraju izazvati trenutačne i dramatične simptome. Njihove posljedice često nastaju postupno i mogu postati vidljive tek nakon duljeg razdoblja redovite upotrebe“, upozorava Trbović.