Karijes ima više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj

Ministarstvo zdravstva ocjenjuje da taj pad upućuje na poboljšanje oralnog zdravlja, ali upozorava da visok udio predškolske djece s karijesom pokazuje potrebu za nastavkom preventivnih programa. Među mogućim razlozima poboljšanja navodi veću dostupnost preventivnih dentalnih usluga, bolju edukaciju o oralnoj higijeni i veću svijest o važnosti redovitih pregleda.