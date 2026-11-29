"TREBA DONIJETI ZAKON"
Miljenić upozorava na veliki projekt u Hrvatskoj: "Ako sve damo jednome..."
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, Orsat Miljenić, oglasio se na Facebooku o izgradnji velikih podatkovnih centara u Hrvatskoj, predloživši privremenu obustavu novih velikih projekata dok država ne donese nacionalnu strategiju i zakonski definira pravila za njihovu izgradnju.
Miljenić je naveo da je razgovarao s brojnim stručnjacima koji se bave podatkovnim centrima, no nitko mu nije mogao sa sigurnošću odgovoriti na pitanje bi li izgradnja velikog podatkovnog centra bila dobra za Hrvatsku.
Istaknuo je da dvojbe postoje i u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji s najvećim brojem podatkovnih centara na svijetu, podsjetivši da je Teksas u kolovozu zaustavio odobravanje novih priključaka do provjere pojedinačnih projekata.
"A u Hrvatskoj svi podatkovni centri danas zajedno imaju oko 25 megavata. Jedan najavljeni imao bi 1.000 i, prema procjeni samog voditelja projekta, trošio više od četvrtine sve struje koju troši Hrvatska", napisao je Miljenić.
"Ne skladišta tuđih podataka"
Naglasio je da su podatkovni centri nužni za razvoj umjetne inteligencije i modernizaciju države, ali da bi prvenstveno trebali služiti interesima Hrvatske, domaćim znanstvenicima, tvrtkama i javnoj upravi te omogućiti otvaranje radnih mjesta koja bi zadržala mlade inženjere u zemlji.
"Ne skladišta tuđih podataka", poručio je. Upozorio je i da Hrvatska već zaostaje za Slovenijom i Češkom, koje grade vlastite tvornice umjetne inteligencije u sklopu europske mreže, dok je hrvatska Vlada tek ove godine za takav projekt izdvojila 39 milijuna eura.
Smatra da bi se, u slučaju izgradnje velikog podatkovnog centra, njegov doprinos hrvatskoj znanosti morao definirati ugovorom.
Predlaže privremenu obustavu velikih projekata
Miljenić je istaknuo da investitori imaju pravo na zaradu, ali i upozorio na ograničenu dostupnost prirodnih i infrastrukturnih resursa.
"Ali struja, mreža, voda i zemlja zajedničko su dobro i nema ih za sve. Ako sve damo jednome, manji centri i domaća industrija možda više neće imati gdje", upozorio je.
Kao primjer naveo je Dansku, koja je zakonski odredila da prednost imaju bolnice, kućanstva i domaća industrija, dok su veliki podatkovni centri na posljednjem mjestu.
"Zato predlažem privremenu pauzu za nove velike podatkovne centre dok Vlada ne donese nacionalnu strategiju, a Sabor zakonom ne propiše pravila za dozvole. Norveška je upravo to napravila. Manji centri neka se grade, i to brže", poručio je.
Iznio četiri kriterija
Prema Miljenićevu mišljenju, nijedan podatkovni centar ne smije ugroziti kvalitetu vode i zraka te zdravlje građana, a prednost bi trebali imati oni koji:
- dio računalnih kapaciteta ostavljaju Hrvatskoj;
- osiguravaju stalna i dobro plaćena radna mjesta uz poštivanje radničkih prava;
- samostalno grade obnovljive izvore energije i snose troškove mreže kako građanima ne bi rasli računi;
- podatke hrvatskih građana čuvaju u skladu s hrvatskim i europskim pravilima.
"Ne odlučujemo o jednom projektu, nego hoće li Hrvatska graditi vlastito znanje ili tek iznajmljivati zemlju, vodu i dalekovode. Uz jasna pravila dobit ćemo razvoj i dobre poslove, a ne samo račun za struju", zaključio je Miljenić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare