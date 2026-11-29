uskoro odluka
Bivša tvornica Sljeme izgorjela u znakovitom trenutku: Zagreb s tim prostorom ima velike planove
Dokument koji je šest puta mijenjan od 2003. godine, trebao bi u svojoj najnovijoj verziji prilagoditi prostorni razvoj Sesveta potrebama stanovnika i gospodarstva.
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Požar koji je u subotu navečer izbio u u kompleksu bivše tvornice Sljeme u zagrebačkim Sesvetama, uništio je krov napuštenog objekta te izazvao zasad neutvrđenu, ali sasvim sigurno veliku materijalnu štetu.
Uz to, vjerojatno će utjecati i na planove Grada Zagreba s tim prostorom. Naime, ondje bi u budućnosti trebalo niknuti novo središte Sesveta s priuštivim stanovima, poslovnim prostorima i brojnim javnim sadržajima, kako je i predviđeno u izmjenama Generalnog urbanističkog plana Sesveta, piše Net.hr.
Izmjene GUP-a
O tim izmjenama u četvrtak treba odlučivati Gradska skupština, pojasnio je Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, koji je i predložio izmjene i dopune sesvetskog GUP-a.
Dokument koji je šest puta mijenjan od 2003. godine, trebao bi u svojoj najnovijoj verziji prilagoditi prostorni razvoj Sesveta potrebama stanovnika i gospodarstva, unaprijediti javnu infrastrukturu te u planiranje snažnije uključiti zelene površine i mjere prilagodbe klimatskim promjenama.
No, tijekom javne rasprave zaprimljeno je oko 550 primjedbi, od kojih je gotovo trećina prihvaćena, zbog čega je rasprava ponovljena.
Najveći potencijal
U izmijenjenom sesvetskom GUP-u jedan od najvažnijih zahvata odnosio se upravo na prostor bivše tvornice Sljeme, za kojeg je Božić ustvrdio da ima najveći potencijal zbog svoje neposredne povezanosti sa željezničkim kolodvorom i postojećim centrom Sesveta.
Ondje je planirana kombinacija javnih, stambenih i poslovnih sadržaja. Naglasak je stavljen na izgradnju javnih sadržaja kojih nema u Sesvetama, čemu u prilog ide i već započeta izgradnja glazbene škole.
Za cijelo područje planira se javni urbanističko-arhitektonski natječaj koji bi obuhvatio i povezivanje novog središta s postojećim centrom Sesveta te Novim Jelkovcem, putem tematskih parkova s mogućnošću gradnje javnih sadržaja.
"Sjeverno od postojećeg proširujemo stambeno naselje Novi Jelkovec da se ono može dopuniti, oplemeniti i da se sustavom zelenih površina na trasi nekadašnjeg Rimskog puta može povezati s prostorom nekadašnje tvornice Sljeme i ispod željezničke pruge sa postojećim središtem Sesveta", objasnio je Božić.
Privođenje svrsi
Danas je kompleks tvornice Sljeme izvor nezadovoljstva građana. Iako je već više od 20 godina u vlasništvu Grada Zagreba, ondje je u tom razdoblju nastao jedino ilegalni deponij otpada. Žitelji okolnih ulica upozoravaju na opasnost koju ti objekti predstavljaju.
"To se pretvorilo u veliko odlagalište smeća, opasno za sve nas, osobito za djecu, tinejdžere koji su počeli tu ulaziti, penjati se po zgradama", istaknula je stanovnica Sesveta, Nataša Žižak Krivačić.
Iz udruge "Zelene i plave Sesvete" godinama su apelirali na Grad da prostor nekadašnje tvornice privede svrsi. "Mi kao udruga već godinama inzistiramo da ovdje se napravi glazbena škola, da se počnu graditi sadržaji koji su potrebni Sesvetama, od suda, gruntovnice, katastra, policijske postaje, da ovo se počne privoditi svrsi", poručio je Radoslav Dumančić, tajnik udruge "Zelene i plave Sesvete".
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