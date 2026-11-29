Iz udruge "Zelene i plave Sesvete" godinama su apelirali na Grad da prostor nekadašnje tvornice privede svrsi. "Mi kao udruga već godinama inzistiramo da ovdje se napravi glazbena škola, da se počnu graditi sadržaji koji su potrebni Sesvetama, od suda, gruntovnice, katastra, policijske postaje, da ovo se počne privoditi svrsi", poručio je Radoslav Dumančić, tajnik udruge "Zelene i plave Sesvete".