"VJEČNO" PITANJE
Što je štetnije, pivo ili vino? Istraživanje na 340.000 odraslih dalo je odgovor
Novo istraživanje pokazalo je da različite vrste alkoholnih pića različito utječu na zdravlje ljudi. Rizik od smrti povećava se kod konzumacije žestokih alkoholnih pića, piva i cidera, dok je kod umjerene konzumacije vina znatno niži.
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Dosadašnja istraživanja pokazivala su da je prekomjerna konzumacija alkohola povezana s većim rizikom od zdravstvenih problema, neovisno o vrsti pića. Novo istraživanje, međutim, upućuje na drukčiji zaključak.
Naime, učinci umjerene konzumacije alkohola na zdravlje mogu se razlikovati ovisno o vrsti pića, prenosi Euronews.
Istraživanje je pokazalo da se rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti pri konzumaciji žestokih alkoholnih pića, piva i cidera povećava za devet posto, dok se kod umjerene konzumacije vina smanjuje za 21 posto.
"Rezultati istraživanja odnose se na opću populaciju. Kod pojedinih skupina s povećanim rizikom, poput osoba s kroničnim bolestima ili kardiovaskularnim tegobama, rizik može biti još veći", rekla je glavna autorica studije Zhangling Shen.
Istraživanje provedeno na iznimno velikom uzorku
Istraživači su analizirali navike i stopu smrtnosti gotovo 341.000 odraslih osoba koje su između 2006. i 2022. sudjelovale u istraživanju UK Biobank. Svi sudionici pri uključivanju u istraživanje ispunili su upitnik o prehrambenim navikama, a potom su svrstani u četiri skupine prema prosječnoj dnevnoj i tjednoj količini konzumiranog alkohola.
U usporedbi s osobama koje su tek počele piti ili alkohol konzumiraju povremeno, kod onih koji piju velike količine alkohola ukupna smrtnost veća je za gotovo 24 posto. Rizik od smrti od raka povećava se za 36 posto, dok je rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti veći za 14 posto.
"Ovi rezultati mogli bi pridonijeti poboljšanju smjernica jer pokazuju da zdravstveni rizici povezani s alkoholom ne ovise samo o količini popijenog alkohola, nego i o vrsti pića", rekla je Shen.
Još jedno veliko istraživanje o utjecaju alkohola, nedavno objavljeno u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine, bavilo se njegovim učinkom na zdravlje mozga. Studija, u kojoj je sudjelovalo 560.000 ljudi iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, pokazala je da je veća konzumacija alkohola povezana i s povećanim rizikom od razvoja demencije.
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