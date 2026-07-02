Što je štetnije, pivo ili vino? Istraživanje na 340.000 odraslih dalo je odgovor

Još jedno veliko istraživanje o utjecaju alkohola, nedavno objavljeno u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine, bavilo se njegovim učinkom na zdravlje mozga. Studija, u kojoj je sudjelovalo 560.000 ljudi iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, pokazala je da je veća konzumacija alkohola povezana i s povećanim rizikom od razvoja demencije.