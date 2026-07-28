Otvorili ste bocu vina i niste je popili? Evo koliko dugo može stajati prije nego izgubi okus

Otvorena boca vina koja je ostala nakon slavlja često završi zaboravljena u hladnjaku ili na polici, pa se mnogi pitaju je li je još uvijek sigurno popiti ili je u međuvremenu izgubila kvalitetu, piše Klix.ba. Iako konzumacija takvog vina neće uzrokovati zdravstvene probleme, njegov se okus i miris s vremenom mogu znatno promijeniti.