Oglas

Gironde, Hérault, Gard...

Znanstvenici: 90% vinskih regija juga Europe moglo bi propasti, evo i zašto

author
Hina
|
25. kol. 2025. 15:24
FILE PHOTO: Scorched land is seen next to a vineyard which was preserved amid a wildfire near Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, southern France, August 7, 2025.
REUTERS/Manon Cruz/File Photo

Berbe grožđa u francuskim vinskim regijama ove su godine zbog ekstremnih temperatura ponovno krenule ranije, a klimatske promjene sve više ugrožavaju prinose, piše France Presse u ponedjeljak.

Oglas

Toplinski valovi i šumski požari doveli su i do gubitka usjeva i vinograda, kao i snažnijeg širenja bolesti i nametnika. 

Pad proizvodnje može biti drastičan – do 50 posto u departmanima Hérault i Gard na jugu Francuske 2019. godine, na primjer, kada je grožđe spaljeno toplinskim valom.

Vrućina također donosi porast bolesti i štetnika vinove loze zbog vlage. To je bio slučaj u Girondeu, na jugozapadu Francuske, 2020. godine, kada je plijesan napala vinograde u Bordeauxu, koji su u svibnju bili poplavljeni obilnim kišama.

Češći i veći šumski požari također izravno utječu na vinovu lozu, kao što se vidjelo početkom kolovoza kada je nekoliko stotina hektara izgorjelo u Audeu, na jugu Francuske.

Berbe grožđa u Francuskoj danas u pravilu  započinju tri tjedna ranije nego osamdesetih godina, objavio je francuski Nacionalni institut za poljoprivredna, prehrambena i okolišna istraživanja INRAE. 

Porast temperatura

Maksimalne dnevne temperature tijekom vegetacijske sezone grožđa porasle su za oko 3°C od 1980. godine, prema studiji Inrae objavljenoj u svibnju.

Prema studiji objavljenoj 2024. u časopisu Nature Reviews Earth and Environment, ako globalno zatopljenje prijeđe +2°C u usporedbi s predindustrijskim razdobljem, 90 posto obalnih i nizinskih vinskih regija u južnoj Europi moglo bi biti nesposobno proizvoditi kvalitetno vino s ekonomski održivim prinosima do kraja stoljeća.

Rast temperatura, za koje znanstvenici potvrđuju da su pojačana klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, ubrzavaju rast i sazrijevanje grožđa.

U Alsaceu, regiji na istoku Francuske, berba nije nikad počela tako rano. Grožđe za pjenušavo bijelo vino crémant službeno je započelo u utorak, 10 dana ranije nego prošle godine. 

Periodi berbe ovise o regiji i vrsti grožđa, a određuju se prema kalendaru Nacionalnog instituta za porijeklo i kvalitetu (INAO). U Champagneu na istoku Francuske berba je službeno započela prošlu srijedu. 

Supredsjednik vinskog odbora za tu regiju David Chatillon rekao je da se usprkos ranijoj berbi očekuje dobra sezona u toj regiji. 

Berbe započinju ranije diljem Francuske. Od kraja srednjeg vijeka do 1988. one su u pravilu počinjale oko 27. rujna, pokazuje istraživanje koje je prikupljalo podatke od 1354. godine. 

Teme
Francuska berba klimatske promjene vino

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ