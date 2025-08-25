Znanstvenici: 90% vinskih regija juga Europe moglo bi propasti, evo i zašto

Berbe grožđa u francuskim vinskim regijama ove su godine zbog ekstremnih temperatura ponovno krenule ranije, a klimatske promjene sve više ugrožavaju prinose, piše France Presse u ponedjeljak.
Toplinski valovi i šumski požari doveli su i do gubitka usjeva i vinograda, kao i snažnijeg širenja bolesti i nametnika.
Pad proizvodnje može biti drastičan – do 50 posto u departmanima Hérault i Gard na jugu Francuske 2019. godine, na primjer, kada je grožđe spaljeno toplinskim valom.
Vrućina također donosi porast bolesti i štetnika vinove loze zbog vlage. To je bio slučaj u Girondeu, na jugozapadu Francuske, 2020. godine, kada je plijesan napala vinograde u Bordeauxu, koji su u svibnju bili poplavljeni obilnim kišama.
Češći i veći šumski požari također izravno utječu na vinovu lozu, kao što se vidjelo početkom kolovoza kada je nekoliko stotina hektara izgorjelo u Audeu, na jugu Francuske.
Berbe grožđa u Francuskoj danas u pravilu započinju tri tjedna ranije nego osamdesetih godina, objavio je francuski Nacionalni institut za poljoprivredna, prehrambena i okolišna istraživanja INRAE.
Porast temperatura
Maksimalne dnevne temperature tijekom vegetacijske sezone grožđa porasle su za oko 3°C od 1980. godine, prema studiji Inrae objavljenoj u svibnju.
Prema studiji objavljenoj 2024. u časopisu Nature Reviews Earth and Environment, ako globalno zatopljenje prijeđe +2°C u usporedbi s predindustrijskim razdobljem, 90 posto obalnih i nizinskih vinskih regija u južnoj Europi moglo bi biti nesposobno proizvoditi kvalitetno vino s ekonomski održivim prinosima do kraja stoljeća.
Rast temperatura, za koje znanstvenici potvrđuju da su pojačana klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, ubrzavaju rast i sazrijevanje grožđa.
U Alsaceu, regiji na istoku Francuske, berba nije nikad počela tako rano. Grožđe za pjenušavo bijelo vino crémant službeno je započelo u utorak, 10 dana ranije nego prošle godine.
Periodi berbe ovise o regiji i vrsti grožđa, a određuju se prema kalendaru Nacionalnog instituta za porijeklo i kvalitetu (INAO). U Champagneu na istoku Francuske berba je službeno započela prošlu srijedu.
Supredsjednik vinskog odbora za tu regiju David Chatillon rekao je da se usprkos ranijoj berbi očekuje dobra sezona u toj regiji.
Berbe započinju ranije diljem Francuske. Od kraja srednjeg vijeka do 1988. one su u pravilu počinjale oko 27. rujna, pokazuje istraživanje koje je prikupljalo podatke od 1354. godine.
