Fotograf je slikao svoje prijatelje nakon jednog pića, pa nakon drugog, pa trećeg... Razlika je očita

Brazilski fotograf Marcos Alberti napravio je seriju fotografija u sklopu "Projekta vina" koja pokazuje kako alkohol, iz čaše u čašu, mijenja "profile" ljudi.
Pijenje ima značajan utjecaj na naša tijela: nakon prve čaše vina mogli biste se zacrvenjeti, nakon pete ćete teturati niz ulicu, ali osim fizičkih učinaka, postoje i neki psihološki.
Fotografije koje je snimio brazilski fotograf Marcos Alberti pokazuju nam kako to izgleda, jer je promjena raspoloženja njegovih modela vidljiva na fotografijama.
Alberti je okupio svoje prijatelje za ovaj eksperiment, poslužio ih vinom i snimio četiri fotografije svakog od njih. Isprva su pozirali trijezni, a zatim nakon svake čaše vina koju su popili, kako bi Alberti mogao dokumentirati kako su im se mijenjali izrazi lica.
"Na kraju svake čaše vina, po jedna fotografija, ništa posebno, lice i zid, tri puta. Do kraja treće čaše bilo je nekoliko osmijeha i ispričane su mnoge priče", rekao je, prenosi Nova.rs.
Ispitanici koji su sudjelovali u "Projektu vina" izgledali su puno opuštenije nakon tri čaše vina, a stručnjaci iz NorthWestern Medicine objasnili su te slike kroz nekoliko faza opijenosti.
Prva faza pijanstva opisana je kao "podsvjesno opijanje".
"Možda ne izgledate kao da ste pili, ali vaše vrijeme reakcije, ponašanje i prosudba mogu biti malo promijenjeni. Ovisno o težini, većina ljudi ulazi u ovu fazu nakon jednog pića", objašnjavaju.
Sljedeća faza je euforija, jer vaš mozak počinje oslobađati više dopamina.
Zbog toga se "osjećate opušteno i samouvjereno", što dokazuje još jedna fotografija koju je Alberti snimio sa svojim prijateljima, a koja pokazuje kako su se svi počeli polako navikavati na kameru.
NorthWestern Medicine navodi da je ovo razdoblje kada se ljudi mogu opisati kao "pijani", dok "prosudba i pamćenje mogu biti malo narušeni".
Treća faza je kad vaš mozak stvarno počinje osjećati učinke alkohola, jer su pogođeni okcipitalni režanj, temporalni režanj i frontalni režanj.
"Prekomjerno pijenje može uzrokovati nuspojave specifične za ulogu svakog režnja, uključujući zamagljen vid, nerazgovijetan govor i sluh te nedostatak kontrole", navodi se.
"Parijetalni režanj, koji obrađuje senzorne informacije, također je pogođen. Možete imati gubitak fine motorike i sporije vrijeme reakcije. Ovu fazu često obilježavaju promjene raspoloženja, oštećenje rasuđivanja, pa čak i mučnina ili povraćanje", piše LadBible.
