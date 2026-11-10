najstariji laureat
Britanski autor John Harrison dobitnik Bookerove nagrade
Britanski autor Michael John Harrison (81) dobitnik je Bookerove nagradu za postapokaliptični roman "Kraj svega", na svečanosti u Londonu u ponedjeljak navečer.
Nagrada Booker jedna je od najprestižnijih književnih nagrada u svijetu, a dodjeljuje se svake godine za najbolji roman na engleskom jeziku.
Harrison, koji ima 81 godinu, postao je najstariji dobitnik ovog priznanja koje dolazi i s novčanom nagradom od 50.000 funti. Ovaj autor znanstvene fantastike koji objavljuje već šest desetljeća, prestigao je Margaret Atwood, koja je imala 79 godina kada je 2019. podijelila nagradu za knjigu The Testaments.
"Kraj svega", 13. roman Johna Harrisona, istaknuo se "izvanrednom kvalitetom pisanja i ogromnom ambicijom", istaknula je predsjednica žirija Mary Beard na konferenciji za novinare kazavši kako je odluka o dobitniku bila jednoglasna.
"To je knjiga koja vas potpuno okreće naglavačke, izaziva kiseli osmijeh i, iznenađujuće s obzirom na temu, ostavlja vas s daškom optimizma", komentirala je Beard dodajući da je "jedna od središnjih točaka knjige da ako se dogodi takva apokalipsa, ona će jednostavno biti neshvatljiva i stara pravila više neće vrijediti."
Priča se odvija u Engleskoj koju je u bliskoj budućnosti pogodila misteriozna katastrofa. Philip Tennent preživljava tražeći predmete koje je more izbacilo na obalu Kenta, sve do dana kada ga otkriće čudnog "artefakta", sposobnog transformirati i oponašati ljude, uvuče u potragu koja će promijeniti njegovu sudbinu i sudbinu njegove tete Marnie.
Kao što je često slučaj s Johnom Harrisonom, radnja je manje važna od atmosfere i filozofskih pitanja koja postavlja. Istovremeno, romanopisac je svoju priču začinio aluzijama na Brexit, pandemiju Covid-19 i prodiranje tehnologije u naše svakodnevne živote, odražavajući vrlo aktualne probleme.
Autor je u razgovoru na dodjeli Bookerove nagrade objasnio da je njegova knjiga proizašla iz jednostavnog pitanja: "Što se događa kada sva naša očekivanja i objašnjenja svijeta postanu trajna katastrofa, a ipak i dalje moramo živjeti svoje živote?"
Primajući nagradu Harrison je rekao da je Booker važan u "krajoliku industrijalizirane fikcije".
"Nisam očekivao da ću večeras biti ovdje gore. Lagano pričaš o tome kako ti se život promijenio, ali čudno je kad se to dogodi. Konačno se osjećam kao pravi pisac, potpuno mi nedostaje samopouzdanja," kazao je.
Zahvalio je svom izdavaču Serpent's Tail i partneru Casperu na strpljenju s njim, koji je sebe opisao kao "potpunog luđaka".
"Nitko ne piše roman sam. Imao sam toliko podrške tijekom posljednjih 40 ili 50 godina da se u ovom trenutku moj doprinos čini najmanjim," poručio je.
Rođen u Rugbyju 1945. godine, John Harrison, koji je napustio školu s 18 godina, autor je brojnih znanstvenofantastičnih djela, uključujući sagu "Viriconium" (1971.-1984.) i hvaljenu "Svjetlost" (2002.), prvi svezak trilogije poznate kao "The Kefahuchi Tract", a oba se smatraju važnim djelima žanra.
Žiri je tijekom cijelog procesa odabira pregledao 163 knjige prije nego što su izbor suzili na samo šest finalista. Pobjednička knjiga je nadmašila najnovije knjige dvaju prethodnih dobitnika Bookerove nagrade, Douglasa Stuarta i favorita Marlona Jamesa, dvostruke nominirane Elizabeth Strout te još dvaju engleskih autora, koji su ujedno i pjesnici, Lukea Kennarda i Rebecce Perry. Svaki autor u užem izboru dobiva 2500 funti.
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