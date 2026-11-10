Britanski autor John Harrison dobitnik Bookerove nagrade

"To je knjiga koja vas potpuno okreće naglavačke, izaziva kiseli osmijeh i, iznenađujuće s obzirom na temu, ostavlja vas s daškom optimizma", komentirala je Beard dodajući da je "jedna od središnjih točaka knjige da ako se dogodi takva apokalipsa, ona će jednostavno biti neshvatljiva i stara pravila više neće vrijediti."