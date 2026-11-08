KNJIŽEVNI DOGAĐAJ GODINE
Na Interliber stiže dobitnik Bookera, a tu je i posebna pogodnost za mlade: Mogu iskoristiti 100 eura
Dobitnik Bookerove nagrade za 2025. David Szalay, strani i domaći književnici, radionice, paneli te programi za djecu dio su programa Interlibera, koji se od 10. do 15. studenoga održava na Zagrebačkom velesajmu.
Na više od 13.000 četvornih metara, u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, predstavit će se 319 izlagača, a više od 200 sati programa odvijat će se na četiri pozornice.
Glavni gost Interlibera je britansko-mađarski pisac David Szalay, dobitnik Bookera za 2025. godinu za roman „Tijelo”, koji će predstaviti u srijedu, 11. studenoga. Knjiga prati Istvána od odrastanja u Mađarskoj do života među ljudima iz različitih društvenih slojeva, propitujući kako okolnosti oblikuju život, muškost, intimnost i težnju za statusom. Roman je objavio Sandorf, a prevela Hana Samaržija.
Među inozemnim gostima je autor trilera Chris Carter, koji će predstaviti „Igru mačke i miša”. Knjigu je objavila Sonatina u prijevodu Nebojše Buđanovca. U njoj žena bježi od nasilnog supruga, mijenja identitet i započinje novi život.
Norveška književnica Helga Flatland predstavit će roman „Ostani ako možeš, otiđi ako moraš”. Autorica kroz priče članova jedne norveške zajednice prikazuje posljedice odlaska trojice mladića u rat u Afganistanu. Knjigu je objavila Naklada Ljevak u prijevodu Miše Grundlera.
Švedski publicist Thomas Erikson predstavit će knjigu „Okruženi lažljivcima”, koju je Poetika objavila u prijevodu Marije Perišić, a bavi se prepoznavanjem laži i manipulacije u komunikaciji.
Od domaćih autora Ivana Šojat predstavit će zbirku priča „Voda” u izdanju Naklade Ljevak, a Jurica Pavičić novi roman „Atentator” u izdanju Stilusa. Ante Tomić predstavit će knjigu „Kraljević Marko oslobađa Imotski”, koju je objavio Hena com - knjige koje se pamte, a ista nakladnička kuća najavljuje i promociju romana „Djeca Panonije” Kristine Kegljen.
Najavljen je i bogat putopisni i biografski program uz sudjelovanje Roberta Pauletića, koji će govoriti o svojim dogodovštinama s Tahitija, Jasena Boke s knjigom „Afrika – put u srce tame” te nogometaša Roberta Prosinečkog, koji će predstaviti biografsku knjigu „Veliki Žuti”.
Radionice: Od medijske pismenosti do upravljanja robotom
Program „Sto posto pismeni” donosi radionicu medijske pismenosti koju pripremaju UNICEF i portal medijskapismenost.hr. Najavljene su i radionice glagoljice te „GraFiti Art radionice – Grafiti su umjetnost”, kao i predavanja o umjetnoj inteligenciji.
Hrvatsko katoličko sveučilište priprema interaktivne sadržaje iz psihologije, komunikologije, prava, povijesti, zdravstva i tehnike. Program uključuje psihološke pokuse i zagonetke, simulaciju suđenja, istraživanje povijesti, radionice o zdravlju te upravljanje robopsom i humanoidnim robotom.
Najavljene su i radionice kreativnog pisanja, nastanka časopisa „Modra lasta” i „Smib” te kaligrafije na urdskom i arapskom jeziku i „Male radionice glagoljice”.
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, prvi put partner Interlibera, promovirat će Nagradu EU-a za književnost, koja prepoznaje nove autore i potiče prevođenje njihovih djela. Među finalistima za 2026. je hrvatska književnica Lora Tomaš s romanom „Papir tvoje kože”, a posjetitelji će moći razgledati hrvatska izdanja ranijih nagrađenih naslova. S Velesajmom će organizirati i panele „Izgubljeni u prijevodu ili pronađeni u Europi?“ i „Financiranje kulture: kako Europa pokreće književnost?“.
Bajke, igre i Kulturna iskaznica
Najmlađima je namijenjen program „Pričam ti priču – Bajka u našim rukama”, koji će se svakoga dana od 16 do 19 sati održavati na galeriji paviljona 5 kroz programe Pričoteka, Slovoteka, Čudaonica i Maštaonica. Djeca će slušati priče, izrađivati vlastite knjige i bajkovite predmete, crtati stripove, rješavati zagonetke i sudjelovati u glazbenim radionicama. U programu je i kviz s Deanom Kotigom u petak, 13. studenoga. Dio sadržaja prilagođen je slijepoj i slabovidnoj djeci te djeci s disleksijom i drugim teškoćama čitanja.
Cilj programa je potaknuti ljubav prema čitanju kod djece svih sposobnosti, rečeno je na konferenciji za medije održanoj u povodu predstavljanja programa 48. Interlibera.
Mladi koji tijekom 2026. navršavaju 18 godina imaju pravo na 100 eura za knjige i druge kulturne sadržaje putem Kulturne iskaznice. Moći će je aktivirati na Južnom ulazu Velesajma te sredstva iskoristiti kod izlagača uključenih u program. Iskaznica vrijedi do 19. rođendana.
Uz književne susrete, program donosi i glazbena predstavljanja. Neno Belan će s izdavačkom kućom Croatia Records predstaviti vinilna reizdanja albuma grupe Đavoli „Hallo Lulu 22” i „Ljubav i moda” te novi album uživo „Live@Arena Zagreb”.
Glazbeni program upotpunit će Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog predstavljanjem monografije „Lisinski 1973.–2023.”, stručnim skupom o hrvatskim operama u notnim izdanjima te glazbenim predavanjem „MIC po mic – 55 godina u službi glazbene umjetnosti, glazbenika i glazbene baštine”. Predstavit će se i nova izdanja iz kataloga Centra s presjekom hrvatskoga glazbenog stvaralaštva kroz nekoliko stoljeća.
Ulaz na Interliber je besplatan.
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