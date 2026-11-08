Najmlađima je namijenjen program „Pričam ti priču – Bajka u našim rukama”, koji će se svakoga dana od 16 do 19 sati održavati na galeriji paviljona 5 kroz programe Pričoteka, Slovoteka, Čudaonica i Maštaonica. Djeca će slušati priče, izrađivati vlastite knjige i bajkovite predmete, crtati stripove, rješavati zagonetke i sudjelovati u glazbenim radionicama. U programu je i kviz s Deanom Kotigom u petak, 13. studenoga. Dio sadržaja prilagođen je slijepoj i slabovidnoj djeci te djeci s disleksijom i drugim teškoćama čitanja.