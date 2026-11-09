Riječki arhitektonski dragulj završio u oglasniku: Što će biti s Teatrom Fenice?

PIXSELL / Goran Kovacic/PIXSELL

Riječki Teatro Fenice, jedno od prepoznatljivih zdanja riječke kulturne i arhitektonske baštine, prodaje se u sklopu stečajnog postupka po početnoj cijeni od 1,4 milijuna eura. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru koje godinama propada, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna. Iz Grada Rijeke za N1 otkrivaju da prate postupak prodaje te da s Ministarstvom kulture i medija pregovaraju o mogućnosti izvlaštenja zgrade.

Podijeli

Oglas

Teatro Fenice izgrađen je 1914. godine prema projektu arhitekta Theodora Träxlera i riječkog graditelja Eugenija Celligoija. Bio je prvo veliko europsko kazalište s nosivom konstrukcijom od armiranog betona, a njegova dvorana mogla je primiti oko dvije tisuće gledatelja. Otvoren je 2. svibnja 1914. izvedbom Puccinijeve opere Tosca. Nakon Drugog svjetskog rata u njemu je djelovalo kino Partizan, a kulturni programi u zgradi održavali su se sve do 2007. godine. Od 2003. Teatro Fenice ima status zaštićenog kulturnog dobra, navodi se na stranicama Grada Rijeke.

Zgrada se prodaje putem internetskog oglasnika.

Njuškalo Screenshot / Open AI / ChatGPT

Tko je vlasnik zgrade i hoće li je Grad kupiti?

Prema podacima koje nam je dostavio Grad Rijeka, većinski vlasnik Teatra Fenice je tvrtka Rijekakino d.o.o. u stečaju, koja u zemljišnim knjigama ima upisano devet desetina zgrade.

Preostala desetina formalno je upisana na Grad Rijeku, no iz gradske uprave objašnjavaju da se taj dio odnosi na sedam stanova koje je Grad još devedesetih godina prodao tadašnjim stanarima.

"Grad Rijeka nije vlasnik, suvlasnik niti skrbnik zgrade Teatra Fenice", poručuju iz Grada, pojašnjavajući da je njihov upis u zemljišnim knjigama samo formalne naravi.

Zgrada se prodaje u okviru stečajnog postupka, a skupština vjerovnika donijela je odluku o prodaji uz najnižu cijenu od 1,4 milijuna eura.

Na pitanje razmatra li Grad kupnju zgrade ili korištenje prava prvokupa, iz gradske uprave nisu dali konačan odgovor.

"Prvokup ovisi o ukupnim uvjetima koji budu ugovoreni i procjenjuje se od slučaja do slučaja. Grad o tome konkretno može govoriti tek kada vidi konkretne uvjete i je li ih uopće moguće financirati", navode.

Dodaju da ih stečajni upravitelj zasad nije obavijestio ni o jednoj pristigloj ponudi.

Grad pregovara s Ministarstvom o izvlaštenju

Osim mogućnosti kupnje, Grad Rijeka razmatra i drugi pravni put kojim bi se mogla omogućiti zaštita i obnova zgrade.

"Grad Rijeka u pregovorima je s Ministarstvom kulture i medija o mogućnosti izvlaštenja Teatra Fenice te istodobno aktivno prati stečajni postupak", potvrđuju iz gradske uprave.

Grad je, podsjećaju, u rujnu 2025. bio imenovan privremenim skrbnikom zgrade kako bi se spriječilo daljnje propadanje zaštićenog kulturnog dobra.

Međutim, Ministarstvo kulture i medija krajem prosinca iste godine ukinulo je tu odluku zbog proceduralnih propusta u ranijem rješenju Konzervatorskog odjela iz 2020. godine. Naime, stvarni suvlasnici zgrade tada nisu bili obaviješteni o određenim hitnim mjerama zaštite.

Time je Grad izgubio pravnu osnovu za postupanje radi sprječavanja daljnjeg propadanja zgrade.

"Daljnje postupanje isključivo je u nadležnosti Konzervatorskog ureda", ističu iz Grada.

PIXSELL / Goran Kovacic/PIXSELL

Za zaštitu bilo osigurano 100.000 eura

Grad Rijeka izradio je projekt hitnih mjera zaštite Teatra Fenice i prijavio ga na javni poziv Ministarstva kulture i medija za sufinanciranje u 2026. godini.

Za projekt je bilo osigurano 100.000 eura, ali ugovor o sufinanciranju nije potpisan jer Grad više nije imao status skrbnika kulturnog dobra.

U lipnju 2025. Grad je postavio zaštitne ograde oko zgrade te od stečajnog upravitelja zatražio angažiranje statičara koji bi utvrdio stanje nadstrešnice.

Iz Grada također navode da su od Konzervatorskog odjela više puta tražili informacije o poduzetim mjerama zaštite, ali odgovor do danas nisu dobili.

U kakvom je stanju Teatro Fenice?

Unatoč dugogodišnjem propadanju zgrade, Grad Rijeka ne raspolaže aktualnom stručnom procjenom njezina građevinskog stanja niti sigurnosti za građane.

"Grad Rijeka nije vlasnik ni skrbnik zgrade i ne raspolaže stručnom procjenom njezina sadašnjeg stanja", odgovorili su nam.

Za podatke o stanju objekta, poduzetim mjerama zaštite i eventualnim planovima obnove upućuju na Konzervatorski odjel u Rijeci i stečajnog upravitelja.

Tako budućnost jednog od važnih riječkih kulturnih zdanja zasad ostaje otvorena. Zgrada je ponuđena na prodaju, Grad pregovara o mogućem izvlaštenju, a konkretan dogovor o njezinoj zaštiti i obnovi još nije postignut.

Stečajni upravitelj otkrio detalje prodaje Teatra Fenice

Oglas za prodaju Teatra Fenice je objavljen prije dva tjedna, a iako zainteresiranih kupaca ima, zasad nije zaprimljena nijedna konkretna ponuda. Za N1 je detalje prodaje otkrio stečajni upravitelj tvrtke Rijekakino Ivor Pliskovac, koji je potvrdio da se nekretnina prodaje u sklopu stečajnog postupka.

Što se točno prodaje za 1,4 milijuna eura?

Stečajni upravitelj pojasnio je da prodaju vodi osobno te da za taj posao nije angažirana nijedna agencija za nekretnine. "Nekretnina se prodaje u stečajnom postupku, prodajem je ja kao stečajni upravitelj, oglase sam postavio ja i nisu angažirane druge agencije za prodaju nekretnine", naveo je za N1.

Potvrdio je i da je oglas relativno nov te da interesa već ima. "Bilo je zainteresiranih osoba, nemamo još zaprimljenih ponuda. Oglas je tek objavljen prije dva tjedna", rekao je.

Važno je naglasiti da se za oglašenih 1,4 milijuna eura ne prodaje cijela zgrada, nego njezin suvlasnički udio od devet desetina.

"Prodaja obuhvaća suvlasnički udio 9/10 zgrade, u vlasništvu stečajne mase iza Rijekakino d.o.o., koji u naravi predstavlja kino Teatro Fenice i varijete Opera. Ostatak od 1/10 odnosi se na stanove u zgradi i vlasništvo je trećih osoba", pojasnio je stečajni upravitelj.

Nema procjene stanja zgrade ni troškova obnove

Jedno od ključnih pitanja za potencijalne kupce svakako je stanje zgrade, koja već godinama propada, kao i iznos koji bi trebalo uložiti u njezinu obnovu.

Međutim, stečajni upravitelj potvrdio je da ne raspolaže aktualnim podacima o građevinskom stanju nekretnine niti procjenom troškova obnove.

"Postoji konzervatorski elaborat koji opisuje arhitekturu zgrade. Predmetni suvlasnički udio prodaje se po načelu viđeno-kupljeno", naveo je.

To znači da se nekretnina prodaje u zatečenom stanju, bez dostavljene aktualne procjene njezine građevinske sigurnosti i potrebnih ulaganja.

Kupci znaju da je riječ o zaštićenom kulturnom dobru

Teatro Fenice ima status zaštićenog kulturnog dobra, što podrazumijeva posebna pravila i ograničenja prilikom obnove.

Stečajni upravitelj ističe da je taj status jasno naveden u zemljišnim knjigama te da su svi dosadašnji zainteresirani kupci upoznati s njim.

"U vlasničkom listu nekretnine upisana je zabilježba da zgrada predstavlja kulturno dobro. Stoga je ovo javna informacija", poručio je, dodajući da svi službeni oglasi također sadržavaju tu informaciju.

Potvrdio je i da pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, imaju Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Republika Hrvatska.

Na pitanje o mogućoj prenamjeni zgrade objasnio je da ograničenja postoje te da se obnova mora provoditi u koordinaciji s Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

Novi vlasnik?

Tako se jedno od najvažnijih riječkih kulturnih zdanja trenutačno nalazi na tržištu, ali bez poznate procjene troškova obnove i bez konkretnih ponuda za kupnju.

Hoće li Teatro Fenice dobiti novog vlasnika ili će se njegova budućnost rješavati nekim drugim pravnim modelom, zasad ostaje otvoreno pitanje.