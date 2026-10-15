Neuspjelo mirenje
Rijeka bi mogla ostati bez predstava, kina i izložbi: Prijeti veliki štrajk kulturnjaka
Postupak mirenja između Grada Rijeke i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi zaključen je, a dogovor nije postignut.
To znači da se otvara prostor za sindikalne akcije i da bi u tom slučaju radnici koji rade u kulturnim ustanovama mogli krenuti u štrajk kada se za to ispune zakonski uvjeti, a građani Rijeke bez događanja u Art-kinu, HKD-u na Sušaku, HNK-u Ivana pl. Zajca, bez mogućnosti posudbe knjiga u Gradskoj knjižnici, predstava u Gradskom kazalištu lutaka, te izložbi u Muzeju grada Rijeke i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Riječ je o više od 400 kulturnih radnika, prenosi Novi list.
Alternativna rješenja
Najveći problem zbog kojega je zapeo dogovor je dodatak od 100 eura mjesečno na koji imaju pravo zaposlenici riječke gradske uprave. Sindikalni predstavnici zahtijevali su, a pregovarači Grada Rijeke pristali na povećanje naknade za prehranu na iznos od 100 eura, odnosno povećanje za 46,91 euro, povećanje osnovice za obračun jubilarne nagrade s dosadašnjih oko 730 eura na oko 800 eura, povećanje osnovice za obračun plaće, računajući od 1. siječnja 2027. godine za iznos inflacije, s tim da se to napravi i za 2028. godinu.
Sindikat je tražio isplatu otpremnine kod odlaska u mirovinu s dosadašnje tri na iznos od četiri prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u ustanovama kulture za godinu koja prethodi godini odlaska u mirovinu.
Prihvaćeni zahtjevi
– povećanje naknade za prehranu s 53,09 na 100 eura
– rast osnovice za obračun plaće za stopu inflacije svake godine
– povećanje osnovice za jubilarne nagrade sa 729,98 na 802,97 eura bruto
– povećanje osnovice za pomoći i potpore radnicima i njihovim obiteljima na 802,97 eura bruto
– povoljnije uređenje naknade za prijevoz
– povećanje otpremnine pri odlasku u mirovinu s tri na četiri prosječne plaće
– pravo na redovite sistematske preglede
"Grad Rijeka nije prihvatio ugovaranje stalnog dodatka na plaću u iznosu od 100 eura neto mjesečno. Sindikat je predlagao alternativna rješenja kao što su kaskadno povećanje, početak primjene od 1. siječnja 2027. godine, ali sve je odbijeno. Okončanjem postupka mirenja koji nije uspio, sindikat je iscrpio sve mogućnosti postizanja dogovora u pregovorima. Bili smo spremni na kompromis, ali Grad Rijeka ne želi pristati na isplatu stalnog dodatka od 100 eura mjesečno, unatoč tome što službenici i namještenici u upravi Grada Rijeke imaju taj dodatak, navedeno je u obavijesti riječkim kulturnim radnicima.
Dalje se naglašava da kolektivni ugovor istječe 29. listopada ove godine.
"Ako ne zaključimo kolektivni ugovor, ostajemo bez svih prava iz sadašnjeg ugovora, prepuštamo se samovolji poslodavca. Bez vas, bez vaše podrške i aktivnog sudjelovanja, sindikalne akcije, prosvjed upozorenja i štrajk, neprovedive su, a time i mogućnost ostvarenja zadanih ciljeva. Ako nemamo apsolutnu većinu vaše podrške i spremnost, izjašnjavanje na prosvjed i štrajk, Grad Rijeka sigurno neće pristati na naše zahtjeve.
Postoje dva moguća scenarija – kroz sindikalne akcije pokušati ostvariti traženi dodatak od 100 eura mjesečno ili potpisati kolektivni ugovor s onim pravima na koje je Grad Rijeka pristao, a onda kroz naredno vrijeme otvoriti pregovore u kojima ćemo tražiti dodatak od 100 eura mjesečno i za njega se boriti i kroz sindikalne akcije, ali u tom slučaju neće doći u pitanje prava sadržana u kolektivnom ugovoru. U kojem ćemo pravcu ići, zavisi isključivo o vama pa vas molimo da se izjasnite, navedeno je u dopisu Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.
Izjašnjavanje će trajati do 16. listopada 2026. godine.
Identitet grada
U Gradu Rijeci izražavaju potpuno razumijevanje i otvoreno poštovanje prema odluci djelatnika ustanova u kulturi da istaknu svoje zahtjeve.
"Kultura je kroz desetljeća oblikovala identitet Rijeke – od HNK-a Ivana pl. Zajca, muzeja i knjižnica do festivala i svakodnevnog rada koji ovaj grad čini prepoznatljivim u Europi. Doprinos djelatnika u kulturi razvoju grada, kvaliteti života i međunarodnom ugledu Rijeke ne može se mjeriti samo brojkama i plaćom i, Grad to nikada nije osporavao. Grad Rijeka ostaje otvoren za dogovor – uz odgovornost prema svim korisnicima gradskog proračuna. Ponuđeni paket poboljšanja u kolektivnom ugovoru obuhvaća traženu naknadu za prehranu od 100 eura i niz drugih materijalnih prava – rast prosječnih neto plaća u ustanovama u kulturi u prosjeku za više od 100 eura. Upravo zato što kulturu smatramo strateškom snagom grada, Grad je u postupku mirenja oko novog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture prihvatio niz značajnih poboljšanja materijalnih prava djelatnika: naknadu za prehranu u punom traženom iznosu od 100 eura mjesečno (s dosadašnjih 53,09 eura), rast osnovice za obračun plaće za stopu inflacije svake godine od 1. siječnja 2027. godine, povećanje osnovice za jubilarne nagrade sa 729,98 na 802,97 eura bruto, povećanje osnovice za pomoći i potpore radnicima i njihovim obiteljima (802,97 eura bruto), uključujući bolovanja preko 90 dana, teške životne situacije i elementarne nepogode, povoljnije uređenje naknade za prijevoz, uz puni povrat stvarnog troška mjesečne karte ako je radnik radio barem jedan dan, povećanje otpremnine pri odlasku u mirovinu na četiri prosječne plaće, u odnosu na tri dosadašnje te pravo na redovite sistematske preglede, naveli su na Korzu 16.
Socijalni rizik
U Gradu Rijeci izračunali su da bi temeljem ponuđenog povećanja naknade za prehranu i uvećanja osnovice za stopu inflacije, prosječna neto plaća u ustanovama u kulturi rasla u prosjeku za više od 100 eura neto mjesečno, a pritom bi za najviša strukovna/umjetnička zanimanja rasla i za više od 150 eura neto mjesečno.
"Ujedno, sadašnje osnovne bruto plaće za šest knjižničarskih i muzejskih radnih mjesta (knjižničarski savjetnik, viši knjižničar, knjižničar, muzejski savjetnik, viši kustos, kustos) u Rijeci, uz 20 godina staža, kreću se od 2.310 eura do 3.410 eura. Grad je ponudio povećanje osnovne bruto plaće u iznosu od 2.407,02 do 3.553,22 eura, što bi značilo rast prosječnih neto primanja na obuhvaćenim radnim mjestima u muzejima i knjižnici od 110 do 150 eura neto. Jedan od ključnih zahtjeva koji Grad nije spreman prihvatiti jest, uz prethodna povećanja, i uvođenje dodatnog stalnog neoporezivog dodatka na plaću od 100 eura mjesečno. Grad ne osporava legitimnost zahtjeva za dodatkom, međutim, Grad trenutačno ne može odgovorno preuzeti novu trajnu obvezu isplate stalnog neoporezivog dodatka od 100 eura mjesečno bez značajnog utjecaja na proračun, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.
Riječke gradske vlasti dodaju da treba imati na umu da u gradskom sustavu postoji čitav niz proračunskih korisnika u nadležnosti Grada, koji bi, uvažavanjem ovog prava za djelatnike u kulturi, time bili zakinuti.
"To nije automatska pravna obveza izjednačavanja, ali je stvaran financijski i socijalni rizik koji Grad mora uzeti u obzir. Politika plaća mora se temeljiti na dosljednim kriterijima za sve proračunske korisnike u nadležnosti Grada. Grad Rijeka poziva sindikate da nastave s pregovorima i da zajedno pronađemo rješenje koje štiti zaposlenike, kulturne programe i dugoročnu stabilnost ustanova. Spremnost Grada za dogovor potpuna je, ali uz jednaku odgovornost prema svim građanima i svim korisnicima proračuna, zaključili su u Gradu Rijeci.
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