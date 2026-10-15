Rijeka bi mogla ostati bez predstava, kina i izložbi: Prijeti veliki štrajk kulturnjaka

"Kultura je kroz desetljeća oblikovala identitet Rijeke – od HNK-a Ivana pl. Zajca, muzeja i knjižnica do festivala i svakodnevnog rada koji ovaj grad čini prepoznatljivim u Europi. Doprinos djelatnika u kulturi razvoju grada, kvaliteti života i međunarodnom ugledu Rijeke ne može se mjeriti samo brojkama i plaćom i, Grad to nikada nije osporavao. Grad Rijeka ostaje otvoren za dogovor – uz odgovornost prema svim korisnicima gradskog proračuna. Ponuđeni paket poboljšanja u kolektivnom ugovoru obuhvaća traženu naknadu za prehranu od 100 eura i niz drugih materijalnih prava – rast prosječnih neto plaća u ustanovama u kulturi u prosjeku za više od 100 eura. Upravo zato što kulturu smatramo strateškom snagom grada, Grad je u postupku mirenja oko novog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture prihvatio niz značajnih poboljšanja materijalnih prava djelatnika: naknadu za prehranu u punom traženom iznosu od 100 eura mjesečno (s dosadašnjih 53,09 eura), rast osnovice za obračun plaće za stopu inflacije svake godine od 1. siječnja 2027. godine, povećanje osnovice za jubilarne nagrade sa 729,98 na 802,97 eura bruto, povećanje osnovice za pomoći i potpore radnicima i njihovim obiteljima (802,97 eura bruto), uključujući bolovanja preko 90 dana, teške životne situacije i elementarne nepogode, povoljnije uređenje naknade za prijevoz, uz puni povrat stvarnog troška mjesečne karte ako je radnik radio barem jedan dan, povećanje otpremnine pri odlasku u mirovinu na četiri prosječne plaće, u odnosu na tri dosadašnje te pravo na redovite sistematske preglede, naveli su na Korzu 16.