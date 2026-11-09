Merz je zadao ton raspravi 13. listopada na danu poslodavaca u Berlinu, istaknuvši primjer tvrtki u kojima ljudi rade po 12 sati, „tri puta tjedno i gotovo“. Dodao je da radni dan dulji od osam sati "nije izrabljivanje". Tvrdi da to može biti dobra prilika i za tvrtke i za zaposlene da fleksibilnije rasporede radno vrijeme.