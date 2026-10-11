Vrlo se lako uzgaja
Biljka vegeta: Miks peršina i celera koji će obogatiti vaša jela, nekad se koristila kao afrodizijak
Biljka vegeta, odnosno ljupčac je odličan dodatak juhama, umacima i varivima. Vrlo se lako uzgaja, ne treba previše njege, a vrt će obogatiti svojim izgledom i mirisom. Jede se cijela biljka, listovi i stabljike, ali i korijen i sjemenke.
Vegeta nije samo suhi začin koji se može kupiti u trgovinama. Naime, radi se o biljci koja nalikuje celeru, a koju bilo tko može posaditi u vrtu. Ima zanimljiv okus i miris i dati će poseban okus raznim jelima. Može se koristiti svježa, smrznuta ili osušena.
Što je vegeta?
Drugo ime za biljku vegetu je ljupčac. Zanimljivo je da se u srednjevjekovnoj Europi koristila kao začin, ali i u medicinske svrhe, a bila je i o začin u kuhinjama diljem Europe, a okus joj je vrlo zanimljiv. Kombinacija je celera s peršinom, a ima i malo limunastog okusesa.
Drugo ime za biljku vegetu je ljupčac. Zanimljivo je da se u Srednjovjekovnoj Europi koristila kao začin, ali i u medicinske svrhe, a bila je i afrodizijak. Tako se koristila kod infekcija urinarnog trakta, bolnog grla, bubrežnih kamenaca ili sindroma iritabilnih crijeva.
Vjeruje se da ima antibakterijska, antivirusna i protuupalna djelovanja.
Kakvog je okusa biljka vegeta?
Vegeta je vrlo aromatična i ima snažan okus, sličan celeru. Ipak, posebna je i po tome što se može osjetiti i malo kiselkasti, limunasti okus. Upravo će ti okusi obogatiti svako jelo.
Kod korištenja biljke vegete kao začina je važno paziti na količinu koja se stavlja u jelo, kako ne bi u potpunosti preuzela okus jela. Isto tako, može se koristiti tek ubrana biljka iz vrta, biljka koja je posušena na zraku ili svježe zamrznuta biljka.
Vegeta u vrtu
Vegeta je vrlo povoljna za sadnju. Vrlo je otporna, ne treba puno njege, a jedino što joj treba je prostor jer se lako može širiti i rasti u visinu.
Višegodišnja je biljka pa se može koristiti godinama.
Također, ovu biljku rijetko napadaju bolesti, a nema ni problema s nametnicima. S druge strane, privlači pčele, a duboki korijen je dobar za tlo u kojem se nalazi.
Vegeta u hrani
Najvažnije je paziti s količinom koja se stavlja u jelo. Dovoljno je staviti samo dva lista i već će se osjetiti u jelu. Također, svježi listovi će biti puno intenzivniji od sušenih.
Mogu li svi koristiti biljku vegetu?
Neke osobe mogu imati alergijsku reakciju nakon konzumacije ove biljke, a s obzirom na to da djeluje kao diuretik, osobe koje imaju probleme s bubrezima ili srcem bi također trebale paziti s konzumacijom.
Ne preporučuje se za korištenje kod trudnica jer može izazvati menstruaciju. Ipak, navedene nuspojave se češće javljaju kada se ova biljka koristi u većim količinama ili u obliku tinktura ili čajeva.
Zaključak
Biljka vegeta je okusom i izgledom slična kombinaciji peršina i celera. Može se posaditi u vrtu i ne traži puno njege, a raste iz godine u godinu. Jedu se listovi, stabljika, korijen i sjemenke, dok se listovi jedu svježi, sušeni ili zamrznuti. Dodatak je brojnim jelima, a u prošlosti se koristila i kao lijek za pojedina stanja.
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