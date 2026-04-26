Zamija: Idealna biljka za potpune početnike, ukrasit će baš svaki prostor

Pexels/Ilustracija

Zamija je biljka zanimljivih, duguljastih listova koja je vrlo jednostavna za njegovanje. Ova biljka može biti i u sjeni, zalijeva se rijetko, a može se raširiti i biti stvarno velika. Neki je zovu još i zz biljka, neki biljka novca, a izvorno dolazi iz Afrike.

Podijeli

Oglas

Mnogo je biljaka koje ne trebaju puno njege, a zamija je jedna od njih. Može stajati bilo gdje, ne treba joj puno vode i prilagodit će se prostoru u kojem se nalazi.

Upravo je previše vode ili direktna svjetlost može ubiti.

Kako izgleda zamija?

Zamija je zelena sobna biljka s duguljastim listovima koji su sjajni. Ako raste u velikoj tegli se lako širi i može doseći i više od metar visine. Raste u visinu, ali i u širinu.

Stabljika joj je debela i sužava se prema vrhovima.

Ovo je idealna biljka za sve početnike ili za one koji nemaju vremena za brigu o biljkama. Listovi mogu biti svjetlije boje kada su novi ili pak tamniji. U rijetkim slučajevima može imati sitne cvjetove koji se nalaze skriveni ispod listova.

Koliko se često zalijeva zamija?

Zamiji nije potrebno previše vode jer ispod zemlje ima gomolje koji skladište višak vode. Štoviše, ako je previše zalijevate listovi joj mogu požutjeti i korijen istrunuti. Zato se zalijeva samo kada je zemlja potpuno suha na površini, ali i unutra. To se može provjeriti stavljanjem prsta u zemlju.

Kada se i zalijeva, što može biti jednom u mjesec dana, po zimi i rjeđe, potrebno joj je samo malo vode. Isto tako, važno je da ispod tegle ima rupice kako bi višak vode mogao iscuriti.

Gdje staviti zamiju?

Zamija može stajati gotovo bilo gdje u prostoru. Može stajati na sjeni s malo svjetlosti, ali i na mjestu gdje dobiva puno svjetlosti.

Ipak, neće preživjeti tamo gdje je potpuna sjena i tamo gdje je na direktnom udaru sunca.

Pexels/Ilustracija

Najbolja temperatura za zamiju je od 18 do 25 stupnjeva. Po zimi se treba izbjegavati stavljati je pored otvorenog prozora i ne smije se ostavljati vani. Nije joj potrebna ni vlaga, tako da joj nije potrebno posebno prskati listove.

Listovi se mogu eventualno povremeno očistiti mokrom krpicom od prašine.

Treba li zamiju presađivati?

Zamija sporo raste i voli biti u skučenome pa se ne treba često presađivati. Presađuje se kada u potpunosti napuni svoju teglu i nema više gdje rasti. To može biti jednom u dvije godine.

Ovdje treba paziti da se presadi u teglu koja je malo veća od sadašnje, a ne odmah u ogromnu.

Kod presađivanja se mogu odstraniti stari, truli korijeni i mogu se odmah ukloniti žuti i posušeni listovi. U slučaju da je biljka prevelika, mogu se rezati stabljike vrtlarskim škarama ili oštrim nožem.

Je li zamija otrovna?

Kao i većina biljaka i zamija je otrovna kada se konzumira. Isto tako, zamija je otrovna za mačke i može izazvati proljev, povraćanje, slinjenje, probleme s gutanjem ili žvakanjem.

Otrovna je i za pse kod kojih izaziva iritaciju usta, jezika, povraćanje i proljev.

Freepik/Ilustracija

Preporučuje se nošenje rukavica dok se presađuje ili dok se briše. Na ovaj način neće doći do potencijalne reakcije i iritacije na koži.

Zaključak

Zamija je jednostavna biljka koja ne treba posebnu njegu. Zalijeva se jednom u mjesec dana, ne treba je presađivati, a uspjet će i na mjestima gdje nema toliko izvora svjetlosti. Ima lijepe, dugačke zelene listove, a može imati i cvjetove. Važno je znati da je otrovna za životinje i da se ne smije konzumirati.