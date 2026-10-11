Kako se nositi s kritikom bez obrambene reakcije

Otpornost na kritiku teško se razvija u izolaciji. Tko radi sam i nikome ne pokazuje rad prije objave, prvu ozbiljnu primjedbu dočeka bez ikakve pripreme, pa je doživi mnogo jače nego što zaslužuje. Zajednica koja razumije kreativni ili profesionalni proces nudi ono što teorija ne može ponuditi: primjere ljudi koji su prošli iste prepreke i iz njih izašli s boljim radom. Kad netko vidi da je kolega dobio istu primjedbu prije dvije godine i da danas radi bolje, ta primjedba prestaje biti presuda i postaje uobičajen dio posla.