nije svaka ista
Kako se nositi s kritikom bez obrambene reakcije
Malo tko mirno primi vijest da nešto nije dobro. Otvorenost za povratnu informaciju lako se izgovori, a kad netko pokaže pogrešku u poslu koji je trajao danima, prva reakcija rijetko sliči zahvalnosti.
Češće izgleda kao povlačenje ili kao tiha ljutnja koja traje satima. Ta nelagoda je početak napretka, ali samo za onoga tko u njoj ostane dovoljno dugo da čuje sadržaj primjedbe
Obrambena reakcija tijela
Mozak ne razlikuje fizičku prijetnju od društvene. Kritika tuđeg rada pokreće isti obrambeni mehanizam koji se javlja kad stranac uđe u osobni prostor. Riječ je o fiziologiji, a takva reakcija ne govori ništa o karakteru.
Problem počinje kad ta reakcija preuzme odlučivanje. Čovjek tada izbjegava izloženost i rad ostaje u ladici, neviđen i zato beskoristan. Razlika između onih koji napreduju i onih koji stoje na mjestu rijetko je u talentu. Mnogo češće leži u postupanju s trenutkom kad nešto ne prođe prema planu.
Vrijedna primjedba i puki šum
Ne zaslužuje svaka kritika jednaku pozornost. Primjedba s obrazloženjem razlikuje se od obične reakcije na tuđu vidljivost. Napomena da dio izvještaja nije jasan zbog nedostatka konteksta daje materijal za rad, dok ocjena da nešto jednostavno nije dobro ne daje nikakav oslonac.
Kad stigne povratna informacija, vrijedi provjeriti ima li osoba koja je daje ikakav interes za napredak druge strane. Ako ga ima, njezin komentar zaslužuje pozornost do kraja. Ako ga nema, komentar se može saslušati, ali ne bi smio određivati sljedeće korake.
Jednako je važno pitanje odakle primjedba dolazi. Ocjena osobe koja radi isti posao nosi drukčiju težinu od komentara nekoga tko rezultat vidi tek na kraju procesa. Kreativci pritom lakše pamte jedan negativan komentar nego stotinu pohvala, a ta se sklonost stječe navikom, pa se istom navikom može i razgraditi.
Odvajanje rada od identiteta
Dizajner koji svoju vrijednost mjeri kvalitetom projekata u svakoj negativnoj ocjeni čuje presudu o sebi. Ta interpretacijska pogreška dugoročno košta više od bilo kojeg lošeg projekta.
Vještina formuliranja primjedbe kao nedostatka u radu izgrađuje se ponavljanjem konkretnih situacija. Jedan praktičan način je zapisivanje kritike u trećem licu. Umjesto unutarnjeg glasa
koji tvrdi da netko ne zna pisati, u bilježnici stoji da struktura teksta nije bila dovoljno logična. Promjena je mala, no s vremenom mijenja način primanja povratne informacije.
Prvih sat vremena
Kad primjedba stigne u lošem trenutku, odgoda odgovora rješava veći dio problema. Poruka može pričekati sat vremena. U razgovoru uživo dovoljno je zatražiti malo vremena za razmišljanje, što je oblik upravljanja vlastitom reakcijom.
Nakon toga slijedi pitanje o konkretnom dijelu koji nije funkcionirao, jer nejasna kritika ostaje beskorisna sve dok se ne razloži na pojedinosti. Ostaje još odvojiti upotrebljivo od neupotrebljivog, budući da i loše izrečena primjedba obično sadrži barem jedan koristan podatak.
Okolina koja ubrzava napredak
Otpornost na kritiku teško se razvija u izolaciji. Tko radi sam i nikome ne pokazuje rad prije objave, prvu ozbiljnu primjedbu dočeka bez ikakve pripreme, pa je doživi mnogo jače nego što zaslužuje. Zajednica koja razumije kreativni ili profesionalni proces nudi ono što teorija ne može ponuditi: primjere ljudi koji su prošli iste prepreke i iz njih izašli s boljim radom. Kad netko vidi da je kolega dobio istu primjedbu prije dvije godine i da danas radi bolje, ta primjedba prestaje biti presuda i postaje uobičajen dio posla.
Onima koji rade sami pomaže manji sustav provjere. Dovoljna je jedna osoba od povjerenja koja pročita rad prije objave, a izbor te osobe važniji je od njezine stručnosti. Netko tko na svaki nacrt odgovori pohvalom ne daje ništa upotrebljivo, jednako kao netko tko sve odbaci bez obrazloženja. Korisna je osoba koja zna reći koji dio nije razumjela i zašto.
Takva provjera traži i konkretno pitanje. Umjesto općenitog upita o dojmu, vrijedi pitati je li uvod jasan bez dodatnog objašnjenja ili gdje se čitanje usporilo. Odgovor na precizno pitanje daje podatak s kojim se može raditi. Kalibracija i traženje odobrenja pritom su dvije različite stvari, a razlika se vidi po tome osjeća li se olakšanje ili se zna što treba promijeniti.
Bilježenje reakcija
Preformuliranje ostaje jedan od upotrebljivijih alata. Umjesto unutarnje rečenice o lošoj ocjeni, korisnije je zapisati koji dio postupka nije dao rezultat. Umjesto zaključka o odbijenom prijedlogu, korisnije je utvrditi kako bi sljedeća verzija trebala izgledati. Mozak slijedi pozornost, pa usmjeravanje na rješenje donosi više od zadržavanja na prijetnji.
Dnevnik reakcija radi na sličnom principu. Nakon svakog susreta s kritikom u bilješku ide što je rečeno, kakav je bio prvi poriv i što bi se sljedeći put napravilo drukčije. Cilj takve bilješke je prepoznavanje obrazaca, a ne naknadno prebrojavanje vlastitih propusta. Nakon nekoliko mjeseci iz nje postaje vidljivo koje situacije još uvijek izazivaju snažan otpor, a gdje je napredak stvaran.
Evidencija onoga što funkcionira
Popis propusta većina ljudi vodi bez ikakva truda, jer se propusti pamte sami od sebe. Druga strana traži namjeru, pa najčešće izostane, a mnogima djeluje i preuzetno. Bez nje jedina mjera uspjeha ostaje ono što je zapelo, što nakon godinu dana ostavlja dojam stajanja na mjestu i onda kad rad govori drukčije.
Dovoljna je jedna kratka natuknica uz svaki završen posao: koji je dio prošao bez primjedbe, koja je odluka donesena brže nego prošli put i što je netko izdvojio kao dobro. Tri retka obave posao jednako dobro kao razrađen sustav, a razrađen sustav obično izdrži dva tjedna.
Vremenski razmak pritom mijenja sve. Unutar jednog tjedna napredak se ne vidi jer su promjene premale, no usporedba s radom od prije šest mjeseci pokazuje razliku koju svakodnevni rad prikriva. Takav popis ima i praktičnu ulogu: kad stigne oštar komentar koji zasjeni sve ostalo, konkretan podatak o prošlim rezultatima daje protutežu koja ne ovisi o raspoloženju tog dana.
Kritika kao dio posla
Trajna promjena rijetko dolazi od jednog velikog uvida. Gradi je niz malih ispravaka: promišljen odgovor umjesto instinktivne obrane, precizno pitanje umjesto povlačenja. Svaki takav postupak sljedeći put olakšava jednaku situaciju, pa ono što je prve godine tražilo cijelo poslijepodne oporavka kasnije stane u jedan razgovor.
Napredak se pritom ne mjeri odsutnošću nelagode. Prva reakcija ostaje ista i nakon deset godina rada, jer je fiziološka, a mijenja se samo ono što slijedi nakon nje. Iskusniji ljudi nisu prestali osjećati ubod pri oštroj primjedbi, nego su skratili razmak između tog uboda i trenutka kad se vrate poslu. Taj razmak je jedini pokazatelj koji doista nešto govori.
Osoba koja nikad ne prima primjedbe najčešće ima rad koji nitko ne vidi. Izloženost donosi neugodne komentare, ali i jedini stvarni podatak o tome gdje rad zapinje, a taj podatak se ne može dobiti nigdje drugdje. Zbog toga tišina oko nečijeg rada nije potvrda kvalitete, iako se tako doživljava, i najčešće znači samo da rad nije došao do ljudi kojima je namijenjen
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