Osam jasnih znakova koji otkrivaju ljude s niskom inteligencijom

Centar za pozitivnu psihologiju Sveučilišta Pennsylvania otvorenost definira kao spremnost na aktivno traženje dokaza koji osporavaju vlastita uvjerenja i njihovo objektivno razmatranje. Suprotno tome je pristranost prema potvrđivanju vlastitih uvjerenja, pri kojoj ljudi traže samo ono što potvrđuje njihova već formirana stajališta. Istraživanja pokazuju da otvoreniji ljudi postižu bolje rezultate na testovima kognitivnih sposobnosti.