Obrasci ponašanja
Osam jasnih znakova koji otkrivaju ljude s niskom inteligencijom
Inteligencija se može definirati kao opća mentalna sposobnost razmišljanja, rješavanja problema i učenja. Obuhvaća kognitivne funkcije poput percepcije, jezika, planiranja i pamćenja.
Naravno, postoji razlika između „školske“ i „životne“ inteligencije, ali osobe s niskom razinom inteligencije često imaju poteškoća u oba područja. Budući da su zaključivanje, učenje i rješavanje problema ključni elementi inteligencije, takve se osobe teže snalaze u svim tim područjima.
Ovo je osam suptilnih osobina ljudi s niskim IQ-om.
Nisu osobito znatiželjni
Osobe s niskim IQ-om rijetko pokazuju zanimanje za učenje novih stvari ili dublje razumijevanje određenih tema. Zadovoljavaju se površnim objašnjenjima, bez potrebe za istraživanjem uzroka. Često imaju siromašniji rječnik i slabije izraženu intelektualnu znatiželju. Teško izlaze iz okvira vlastitog pogleda na svijet i razumiju tuđe perspektive, zbog čega mogu djelovati zatvoreno.
Centar za pozitivnu psihologiju Sveučilišta Pennsylvania otvorenost definira kao spremnost na aktivno traženje dokaza koji osporavaju vlastita uvjerenja i njihovo objektivno razmatranje. Suprotno tome je pristranost prema potvrđivanju vlastitih uvjerenja, pri kojoj ljudi traže samo ono što potvrđuje njihova već formirana stajališta. Istraživanja pokazuju da otvoreniji ljudi postižu bolje rezultate na testovima kognitivnih sposobnosti.
Teško se prilagođavaju novim situacijama
Osobe s niskim IQ-om često imaju poteškoća kada se nađu u novom okruženju. Planiranje i rješavanje problema ne ide im lako, što otežava prilagodbu novim ulogama ili situacijama. Iako na papiru mogu djelovati kompetentno, u stvarnim životnim okolnostima često nemaju mentalnu fleksibilnost potrebnu za pronalaženje rješenja.
Ne znaju što ne znaju
Ljudi s nižim IQ-om često precjenjuju vlastitu inteligenciju, što je poznato kao Dunning-Krugerov efekt. Psiholog David Dunning upozorio je na to da ljudi često nisu svjesni vlastitog neznanja. Taj fenomen, nazvan metaignorancijom, podrazumijeva nesposobnost prepoznavanja vlastitih granica znanja.
Za razliku od inteligentnijih osoba koje priznaju što ne znaju, osobe s nižim IQ-om često nemaju takvu vrstu intelektualne skromnosti, što može dovesti do nerealno visokog mišljenja o vlastitim sposobnostima.
Svijet vide crno-bijelo
Niži IQ često se povezuje s pojednostavljenim pogledom na svijet. Takve osobe razmišljaju u krajnostima i teško prihvaćaju nijanse ili složenost. Američko psihološko udruženje takav način razmišljanja naziva dihotomnim ili polariziranim mišljenjem. Ljudi skloni takvom razmišljanju često koriste izraze poput „uvijek“, „nikad“ i „nemoguće“.
Studija iz Japana iz 2021. godine povezala je takav način razmišljanja s nižim kognitivnim sposobnostima i manjom željom za učenjem. Takve osobe ne teže širenju vidika i ostaju unutar okvira vlastitih uvjerenja.
Rijetko mijenjaju mišljenje
Osobama s niskim IQ-om nedostaje kognitivna fleksibilnost. Njihovi su stavovi kruti i rijetko se mijenjaju, čak i kada su suočene s novim informacijama. Često negativno reagiraju na intelektualne izazove te mogu postati frustrirane ili agresivne kada netko dovede u pitanje njihovo mišljenje.
Teško razmišljaju hipotetski
Zbog niže razine inteligencije takve osobe teško razmatraju situacije koje nisu konkretne i opipljive. Apstraktno i hipotetsko razmišljanje predstavlja im problem jer se oslanjaju isključivo na ono što mogu izravno vidjeti ili iskusiti.
Nedostatak empatije
Prema kineskom istraživanju iz 2019. godine, inteligentniji ljudi pokazuju višu razinu empatije. Imaju veću sposobnost razumijevanja drugih i izraženiju emocionalnu osjetljivost. Nasuprot tome, osobe s nižim IQ-om često pokazuju manje empatije prema ljudima oko sebe.
Egocentričnost
Razumijevanje tuđe perspektive zahtijeva određenu razinu emocionalne i praktične inteligencije. Osobe s nižim IQ-om često su usredotočene isključivo na vlastito iskustvo i teško sagledavaju širu sliku.
Istraživanje iz 2023. godine identificiralo je pet tipova pogleda na svijet: lokalizirani, ortodoksni, pragmatični, usmjeren na nagradu i usmjeren na preživljavanje. Pokazalo se da su obrazovaniji i otvoreniji pojedinci skloniji fleksibilnijem i širem pogledu na svijet, dok osobe s ograničenijim pogledima češće razmišljaju isključivo o vlastitoj koristi.
Upravo u tome leži ključna razlika – obrazovanje i otvorenost šire vidike, potiču kritičko razmišljanje i razvijaju toleranciju prema drugima.
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