Uskoro pomičemo satove: Evo kada počinje zimsko računanje vremena

Praksa pomicanja sata uvedena je u prošlom stoljeću s ciljem bolje iskoristivosti dnevnog svjetla. Ideja potječe od američkog političara i znanstvenika Benjamina Franklina iz 1784. godine, dok je ljetno računanje vremena prva službeno uvela Njemačka tijekom Prvog svjetskog rata kako bi sačuvala ugljen. U Hrvatskoj je pomicanje sata regulirano Uredbom o ljetnom računanju vremena, usklađenom s direktivama Europske unije koje nalažu jedinstven prelazak za sve članice, kako bi se nesmetano odvijali trgovina i transport na zajedničkom europskom tržištu te se ostvarile ciljane uštede energije, prenosi Večernji list.