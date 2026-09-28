Umirovljenica nabavila ogrjev za zimu: "Metar drva opet je poskupio no i dalje mi se više isplati"

Marija je kao i svake godine kupila kombinaciju hrasta i bukve. Bukva je uz grab najskuplje ogrjevno drvo među onima koja se ovdje najčešće nude. Prednost bukve je što se brzo suši i lako cijepa. Hrast je, pak, tražen jer sporo gori i dugo održava žar u peći. Često se nude i joha i topola koje su jeftinije jer su niže energetske vrijednosti od hrasta i bukve pa se koriste kao pomoćno drvo za ogrjev u kombinaciji s ovim boljima.