Energetski stručnjak za N1: Hrvatska ne kasni s prilagodbom zgrada na klimatske promjene, ali sve ovisi o jednom faktoru

Promjena je posebno vidljiva u državama zapadne Europe poput Francuske, Belgije i Austrije, gdje klimatizacija desetljećima nije bila uobičajena jer za njom nije bilo stvarne potrebe. Danas, nakon niza rekordno toplih ljeta, potražnja za klima-uređajima naglo raste, a pitanje njihova uvođenja više nije samo tehničko ili energetsko, nego i političko. U Francuskoj se posljednjih mjeseci vodi rasprava o tome treba li klimatizaciju snažnije uvoditi u škole, bolnice i javne zgrade ili se veći naglasak treba staviti na prilagodbu zgrada i gradova ekstremnim vrućinama.