UTJECAJ NA APSORPCIJU
Uzimanje magnezija: Ovih pet napitaka bolje je izbjegavati
Ako uzimate dodatke magnezija, trebali biste obratiti pozornost i na to što pijete u vrijeme kada ih uzimate jer pojedini napitci mogu utjecati na njegovu apsorpciju.
Ako svakodnevno uzimate magnezij u obliku dodatka prehrani, važno je voditi računa o napitcima koje konzumirate u približno isto vrijeme. Kako navodi Health, jutarnja kava, omiljeni čaj, pa čak i gazirana pića mogu utjecati na to koliko dobro tijelo apsorbira magnezij.
To ne znači da ih morate u potpunosti izbaciti, već je važno pripaziti na vrijeme njihova konzumiranja, prenosi Klix.
Kava
Neka istraživanja pokazala su da kofein, glavni sastojak kave, može dovesti do gubitka magnezija te, ako se konzumira u prevelikim količinama, pridonijeti njegovu nedostatku.
Iako mehanizam tog učinka još nije u potpunosti razjašnjen, čini se da kofein povećava izlučivanje magnezija mokraćom tako što smanjuje sposobnost bubrega da ga ponovno apsorbiraju.
Veći gubitak magnezija mokraćom često povećava potrebe organizma za tim mineralom. I dalje možete popiti šalicu ili dvije kave, ali preporučljivo je pričekati barem sat vremena prije ili nakon kave prije nego što uzmete dodatak magnezija.
Crni i zeleni čaj
Iako crni i zeleni čaj sadrže male količine magnezija, njihova konzumacija istodobno s dodacima magnezija može umjereno utjecati na njegovu apsorpciju.
Ovi čajevi sadrže spojeve poput fitata, oksalata i kofeina koji se mogu vezati za magnezij u probavnom sustavu i tako spriječiti njegovu potpunu apsorpciju.
Ako uzimate dodatke magnezija, razmislite o tome da privremeno izbjegavate zeleni čaj, ako vam je magnezij propisan na kraće vrijeme.
Ako pak magnezij uzimate kako biste nadoknadili njegov nedostatak ili ga koristite dulje vrijeme, možete ga uzeti najmanje dva sata prije nego što popijete šalicu crnog ili zelenog čaja.
Alkohol
Pretjerana konzumacija alkohola također može smanjiti razinu magnezija dostupnog organizmu i povećati njegove potrebe za tim mineralom.
Neka istraživanja pokazala su da ljudi koji konzumiraju velike količine alkohola imaju nižu razinu magnezija. Alkohol može povećati količinu magnezija koja se gubi mokraćom i iz tkiva.
Među mogućim načinima na koje alkohol može dovesti do manjka magnezija, odnosno hipomagnezijemije, navode se pothranjenost, proljev, učestalo mokrenje i povraćanje uzrokovano alkoholom.
Kako bi se smanjio gubitak magnezija, osobito ako vam je liječnik preporučio njegove dodatke zbog manjka, najbolje je ograničiti ili potpuno izbjegavati alkohol.
Gazirana pića
Pretjerana konzumacija gaziranih pića može povećati rizik od nedostatka magnezija. Bezalkoholna pića sadrže velike količine fosforne kiseline koja se može vezati za magnezij i stvoriti spoj koji tijelo teže apsorbira i koristi.
Ako uzimate dodatke magnezija, najbolje je ograničiti ili izbjegavati gazirana pića, odnosno između njihova konzumiranja i uzimanja magnezija napraviti razmak od jedan do dva sata.
Mlijeko
Neka istraživanja upućuju na to da se kalcij i magnezij apsorbiraju istim putevima u crijevima te da se zbog toga mogu natjecati za apsorpciju.
To znači da uzimanje dodatka magnezija uz hranu bogatu kalcijem, poput mlijeka, može neznatno smanjiti količinu magnezija koju tijelo apsorbira.
Ako vam je mlijeko dio doručka, možda je najbolje magnezij uzeti uz večeru kako bi se izbjegle moguće interakcije.
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