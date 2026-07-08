Koliko dugo piti magnezij

Srednjoročna suplementacija proteže se od tri do šest mjeseci. Primjerena je osobama koje žele postupno popraviti zalihe nakon utvrđenog manjka, sportašima u pripremnom razdoblju ili trudnicama i dojiljama čije se potrebe znatno povećavaju. Studija iz 2019. godine, koju su proveli Córdova i suradnici na profesionalnim biciklistima koji su uzimali 400 mg dnevno tri tjedna prije etapne utrke, pokazala je značajno bolji oporavak mišića i manje oštećenje tkiva u usporedbi s placebo skupinom. Šestotjedna analiza skupine od 126 osoba ranije je pokazala smanjenje simptoma anksioznosti i depresivnih raspoloženja pri unosu od 248 mg na dan, neovisno o početnoj razini magnezija u serumu.