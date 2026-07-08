Bitan mineral
Koliko dugo piti magnezij
Pitanje koje često stiže u ordinacije nutricionista i ljekarne zvuči jednostavno, no odgovor ima više slojeva. Magnezij nije kapsula koja se popije mjesec dana i zaboravi.
Ovaj mineral sudjeluje u više od tristo enzimskih procesa, od proizvodnje energije i sinteze proteina do regulacije šećera u krvi i rada živčanog sustava. Zato pitanje koliko dugo piti magnezij nema univerzalan odgovor, već ovisi o stanju organizma, prehrani i razlogu zbog kojega ga osoba uopće počinje uzimati.
Tijelo ne pravi zalihe na duži rok
Magnezij spada u esencijalne nutrijente. To znači da ga organizam ne može sintetizirati sam, već ulazi isključivo putem hrane ili dodataka prehrani. Bubrezi pažljivo reguliraju njegovu razinu, izlučujući suvišak urinom, a većina pohranjenog magnezija nalazi se u kostima i mišićima. Ta pohrana nije neiscrpan rezervoar. Nedostatak može nastati brže nego što mnogi pretpostavljaju, posebice u razdobljima pojačanog stresa, intenzivne tjelesne aktivnosti ili nedovoljnog unosa hranom.
Slijedi praktičan zaključak. Ako tijelo kontinuirano gubi magnezij urinom, znojem i drugim putevima izlučivanja, kontinuirano treba i nadoknadu. Razlika je samo dolazi li ona iz tanjura, iz bočice s kapsulama ili iz oba izvora istovremeno.
Tri scenarija, tri vremenska okvira
Dužina suplementacije ovisi prije svega o cilju. U praksi se kristaliziraju tri glavna scenarija.
Kratkoročna suplementacija traje od četiri do dvanaest tjedana. Bira se kada osoba ima jasno definiran simptom poput grčeva u nogama nakon treninga, povremene migrene ili pojačanog stresa pred ispit ili velik poslovni projekt. Cilj je popuniti deficit i smiriti tjelesni odgovor. Tipičan slučaj: trkač koji se priprema za polumaraton i počinje osjećati noćne grčeve u listovima. Tri mjeseca ciljanog uzimanja često rješava problem.
Srednjoročna suplementacija proteže se od tri do šest mjeseci. Primjerena je osobama koje žele postupno popraviti zalihe nakon utvrđenog manjka, sportašima u pripremnom razdoblju ili trudnicama i dojiljama čije se potrebe znatno povećavaju. Studija iz 2019. godine, koju su proveli Córdova i suradnici na profesionalnim biciklistima koji su uzimali 400 mg dnevno tri tjedna prije etapne utrke, pokazala je značajno bolji oporavak mišića i manje oštećenje tkiva u usporedbi s placebo skupinom. Šestotjedna analiza skupine od 126 osoba ranije je pokazala smanjenje simptoma anksioznosti i depresivnih raspoloženja pri unosu od 248 mg na dan, neovisno o početnoj razini magnezija u serumu.
Dugoročna suplementacija znači uzimanje kroz dulje razdoblje, ponekad godinama. Ovaj pristup ima smisla kod kroničnih stanja: dijabetesa tipa 2, Crohnove bolesti, celijakije, kao i kod starijih odraslih osoba čija se sposobnost apsorpcije postupno smanjuje. U takvim slučajevima preporuka liječnika ili nutricionista postaje obvezna komponenta plana, a kontrola laboratorijskih nalaza redovita pratnja.
Što kažu europske smjernice
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) postavila je dnevne preporuke koje predstavljaju polazište. Odrasli muškarci trebaju oko 350 mg, žene 300 mg, a trudnice i dojilje između 300 i 360 mg. Te brojke pokrivaju potrebe zdravog organizma s uravnoteženom prehranom.
No teorija i stvarnost se razlikuju. Brojna istraživanja u zapadnim zemljama pokazuju da značajan dio populacije ne dosegne preporučenu razinu samo iz prehrane. Razlozi su prozaični: industrijski obrađena hrana, osiromašena tla i gubitak magnezija u procesima rafiniranja žitarica. Šalica kuhanog špinata nosi otprilike 157 mg, šaka badema oko 70 mg, porcija kvinoje 118 mg. Tko svakodnevno ne unosi takve namirnice, lako završi ispod preporuke i ne primijeti da se približava deficitu.
Znakovi koji upućuju na nastavak ili pauzu
Kako prepoznati treba li nastaviti ili je vrijeme za prekid? Tijelo daje jasne signale, samo ih valja znati čitati.
Smanjenje učestalosti grčeva u nogama, mirniji san, manje nervozne napetosti u ramenima, manje glavobolja i rjeđe trzanje kapaka. To su tipični pokazatelji da je suplementacija postigla svoj cilj. U tom trenutku ima smisla razgovarati sa stručnjakom o smanjenju doze ili o prelasku na održavanje kroz hranu.
S druge strane, postojanost umora, kontinuirani problemi sa snom unatoč redovitom uzimanju ili novi simptomi sugeriraju da problem leži drugdje. Tada ima smisla učiniti laboratorijsku pretragu i razgovarati s liječnikom. Magnezij u serumu, doduše, ne daje potpunu sliku jer reflektira samo oko jedan posto ukupnog magnezija u tijelu. Iskusan kliničar često uzima u obzir i razinu u eritrocitima, kao i prisutnost kliničkih simptoma. Bez tog kombiniranog pogleda lako se dogodi da rezultat ispadne uredan, a osoba i dalje pati od posljedica niskog stanja.
Oblik koji se uzima mijenja sliku
Sve preporuke o trajanju vrijede pod jednim uvjetom: osoba uzima oblik koji se uistinu apsorbira. Magnezijev oksid košta manje, ali ima bioraspoloživost ispod četiri posto. Bisglicinat i citrat nalaze se na suprotnom kraju spektra, s visokim postocima apsorpcije i blažim djelovanjem na probavu.
Razlika između jeftinog oksida i kvalitetnog bisglicinata može značiti razliku između tri mjeseca uzaludnog gutanja kapsula i stvarnog rezultata. Drugim riječima, koliko dugo piti magnezij vrijedi pitati tek nakon što se utvrdi koji oblik se uzima i u kojoj dozi.
Hrana je osnova, dodatak je nastavak
Nutricionistiredovito ponavljaju istu rečenicu: dodatak prehrani ne zamjenjuje prehranu. Tamnozeleno lisnato povrće, sjemenke bundeve, lanene sjemenke, sirovi kakao, smeđa riža, leća i slanutak osiguravaju magnezij u sklopu kompleksne hranjive matrice. Vlakna, kalij, vitamini skupine B i drugi mikronutrijenti međusobno surađuju i podržavaju iskorištenje minerala u tijelu.
Realan dnevni jelovnik mogao bi izgledati ovako: zobene pahuljice s bademima i lanenim sjemenkama za doručak, salata sa špinatom i slanutkom za ručak, lagana večera s kvinojom i pečenim povrćem. Takav obrazac samostalno donosi između 350 i 450 mg magnezija, ovisno o veličini porcija. Kada se prehrana stabilizira, dodatak postaje rezerva za izvanredne situacije, ne svakodnevna obveza.
Kada provjeriti razinu
Bilo bi pogrešno donositi odluke o suplementaciji isključivo na osnovi kako se osoba osjeća. Razgovor s liječnikom i ciljana laboratorijska pretraga imaju smisla u nekoliko trenutaka: prije početka dugotrajnog uzimanja, nakon nekoliko mjeseci suplementacije i kod pojave novih simptoma. Trudnice, osobe s bubrežnim oboljenjima i one koje uzimaju određene lijekove poput diuretika, inhibitora protonske pumpe ili pojedinih antibiotika trebaju dodatnu pažnju. Kod njih ravnoteža magnezija može biti narušena na specifične načine.
Ono što djeluje za vrhunskog sportaša u pripremnom razdoblju neće odgovarati šezdesetogodišnjakinji s blagom kroničnom bubrežnom bolešću. Personalizacija nije marketinška fraza, već praktična potreba koja štiti zdravlje.
Praktična putanja koja ima smisla
Najrealniji odgovor na pitanje koliko dugo piti magnezij glasi: onoliko koliko je potrebno, ali ne dulje od potrebnog, i uvijek uz svjesnost izvora koje tijelo dobiva iz prehrane. Tri mjeseca kvalitetnog bisglicinata u dozi prilagođenoj dobi i spolu, uz redovito uvođenje magnezijem bogatih namirnica, kod većine zdravih odraslih osoba pokriva potrebe i daje jasne pokazatelje napretka. Nakon toga slijedi razgovor sa stručnjakom o nastavku, smanjenju doze ili prelasku na održavanje isključivo hranom.
Magnezij nije čarobni sastojak, ali jest mineral bez kojega tijelo doslovno ne funkcionira. Razumijevanje vlastitih potreba, kvalitetan izbor oblika i strpljenje tijekom suplementacije čine razliku između potrošnje koja nema smisla i ulaganja u zdravlje čije se učinke osjeti i nakon prestanka uzimanja kapsula.
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