Evo zašto nije svejedno koji magnezij pijete

Na popisu suplemenata koje uzimamo, magnezij obično zauzima visoko mjesto, no stručnjaci ističu da nije svejedno koji oblik ovog minerala pijemo – jer svaka vrsta djeluje drugačije.
Mnogi od nas unose manje magnezija od preporučene dnevne doze, a dodaci prehrani praktičan su način da tijelu osiguramo potrebnu količinu, piše Nova.rs.
Što je magnezij
Magnezij je mineral koji sudjeluje u brojnim ključnim procesima u tijelu. Pomaže u stvaranju energije, sudjeluje u metabolizmu kostiju i glukoze, regulira rad srca i reakcije na stres te omogućuje sintezu i aktivaciju vitamina D.
Važno je znati da postoji više vrsta magnezija i da su neke učinkovitije za određene tegobe od drugih.
Primjerice, magnezij citrat i magnezij glicinat korisni su za zdravlje na više načina – od regulacije šećera u krvi i krvnog tlaka do ublažavanja tjeskobe – dok drugi oblici mogu imati nuspojave.
Koje vrste magnezija postoje i kako djeluju
Magnezij citrat
Magnezij citrat tijelo najlakše apsorbira od svih oblika ovog minerala. Zahvaljujući svojoj strukturi, tijelo ga učinkovito iskorištava.
Može pomoći osobama koje pate od anksioznosti ili imaju problema s nesanicom. Pokazalo se da je koristan i kod osteoporoze, blagih zatvora i metaboličkog sindroma.
Posebno je dobar za regulaciju razine šećera u krvi – kako kod osoba s dijabetesom, tako i kod onih s inzulinskom rezistencijom.
Magnezij taurat
Dokazi o koristima magnezija taurata uglavnom potječu iz istraživanja na životinjama, no pokazalo se da može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, poboljšanju zdravlja srca, regulaciji osjetljivosti na inzulin, prevenciji i liječenju mrene (katarakte) te smanjenju anksioznosti.
Magnezij L-treonat
Ovaj oblik magnezija tijelo također vrlo dobro apsorbira. Koristi se za ublažavanje bolova i zatvora, a istražuje se i njegov učinak na pamćenje i kognitivne funkcije.
Studije na životinjama sugeriraju da magnezij treonat može poboljšati pamćenje jer štiti moždane stanice od propadanja, no za potvrdu tih učinaka kod ljudi potrebno je više istraživanja.
Ostali oblici magnezija
- Magnezij klorid: prema nekim dokazima može pomoći kod depresije, no češće izaziva probavne smetnje u usporedbi s drugim oblicima.
- Magnezij glukonat: privlači vodu u crijeva i potiče probavu, što može dovesti do laksativnog učinka.
- Magnezij orotat: može poboljšati zdravlje srca snižavanjem krvnog tlaka, sprječavanjem aritmija i poboljšanjem funkcije živaca, a rijetko izaziva probavne tegobe.
- Magnezij oksid: koristi se za ublažavanje žgaravice i probavnih problema, ali se slabo apsorbira, pa može uzrokovati proljev.
Kao što se vidi, različiti oblici magnezija djeluju vrlo različito. Zbog toga je važno prije uzimanja bilo kakvog suplementa posavjetovati se s liječnikom – kako bi se odabrao oblik koji najbolje odgovara vašim potrebama i zdravstvenom stanju.
