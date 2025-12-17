Smanjuju učinkovitost
Koje namirnice nikada ne biste trebali kombinirati s magnezijem
Uzimanje magnezija može vam pomoći u zadovoljavanju dnevnih potreba za ovim važnim nutrijentom, a može i poboljšati visoki krvni tlak, ublažiti glavobolje i podržati miran san.
Magnezij se može uzimati u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Međutim, najbolje je izbjegavati uzimanje dodataka magnezija uz određenu hranu i pića jer mogu utjecati na to koliko dobro vaše tijelo apsorbira magnezij, piše klix.ba.
Hrana bogata vlaknima
Iako je hrana bogata vlaknima izvrstan izbor za cjelokupno zdravlje, ne biste trebali kombinirati hranu bogatu vlaknima s dodacima magnezija.
"Najbolje je izbjegavati hranu bogatu vlaknima kada uzimate magnezij. Vlakna se mogu vezati za magnezij, ubrzavajući njegov prolazak kroz probavni sustav, a istodobno sprječavajući njegovu apsorpciju u krvotok“, rekla je za Health liječnica Leigh Erin Connealy.
Hrana bogata fitinskom kiselinom
Fitinska kiselina je spoj koji se nalazi u hrani bogatoj vlaknima, poput graha i žitarica.
"Namirnice s visokim udjelom fitinske kiseline uključuju cjelovite žitarice, mahunarke (poput graha i leće) te orašaste plodove i sjemenke“, navodi farmaceut Jobby John.
Kada se konzumira istodobno s dodatkom magnezija, fitinska kiselina veže se za magnezij, stvarajući netopivi spoj koji tijelo ne može apsorbirati.
Hrana s visokim udjelom oksalata
Neke namirnice, poput povrća kao što je špinat, bogate su antinutritivnim spojevima koji se nazivaju oksalati. Oksalati se vežu za minerale u probavnom sustavu, što otežava njihovu apsorpciju u tijelu.
"Namirnice koje su posebno bogate oksalatima su špinat, rabarbara, listovi cikle i bademi“, rekla je dijetetičarka Helen Tieu.
Budući da hrana bogata oksalatima može smanjiti apsorpciju magnezija, najbolje je izbjegavati konzumaciju takve hrane neposredno prije uzimanja dodatka magnezija.
Alkoholna i kofeinska pića
Alkohol i kofein povećavaju izlučivanje minerala, poput magnezija, putem urina. Pretjerana konzumacija alkohola može ometati apsorpciju magnezija, a također povećava njegovo izlučivanje putem bubrega, što može dovesti do nedostatka ovog minerala.
Prekomjeran unos alkohola može poništiti koristi suplementacije magnezijem te dovesti do zdravstvenih problema poput ozbiljnog nedostatka vitamina i minerala, bolesti jetre i drugih poremećaja.
Za cjelokupno zdravlje i optimalnu apsorpciju minerala najbolje je ograničiti unos alkoholnih pića i izbjegavati konzumaciju velikih količina kofeina.
Gazirana pića
Gazirana pića sadrže fosfornu kiselinu, spoj na bazi fosfora koji se veže za magnezij i stvara spojeve koje crijeva ne mogu apsorbirati. Time se smanjuje količina magnezija dostupna tijelu.
Fosforna kiselina također može ometati apsorpciju kalcija. Kalcij i magnezij ključni su za zdravlje kostiju, a pretjerana konzumacija gaziranih pića može dovesti do problema s kostima, poput povećanog rizika od prijeloma.
Kako biste podržali optimalnu apsorpciju minerala i očuvali cjelokupno zdravlje kostiju, najbolje je ograničiti unos gaziranih pića i izbjegavati njihovu konzumaciju dok uzimate mineralne dodatke prehrani.
