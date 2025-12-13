Ne pretjerujte s unosom magnezija: Ovo je 5 nuspojava koje vas mogu stajati zdravlja

U svijetu dodataka prehrani magnezij je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih i mnogi ga uzimaju 'za svaki slučaj'
Poseban oprez ako kombinirate više preparata
Riječ je o mineralu važnom za normalno funkcioniranje organizma, a dodatne doze neki koriste zbog mogućih koristi poput snižavanja krvnog tlaka, pomoći kod sna, podrške kod dijabetesa i smanjenja rizika od srčanih bolesti, piše Best Life.
No, kao i kod svega što unosimo u tijelo, i ovdje postoji granica: kad se pretjera, mogu se pojaviti jasni, neugodni simptomi. Liječnici upozoravaju da previše magnezija nije bezazleno, a posebno je važno obratiti pažnju ako ste nedavno povećali dozu ili kombinirate više preparata.
Probavne smetnje
Najčešći signal da je doza previsoka dolazi iz probavnog sustava. Liječnica Leann Poston kaže da se neke forme magnezija čak koriste u laksativima upravo zbog učinka na crijeva. Objašnjava da magnezijeve soli 'povlače' vodu u crijeva, što može rezultirati rijetkom, vodenastom stolicom i proljevom, a mogu se javiti i grčevi u trbuhu te mučnina.
Mentalna magla
Umor i tromost imaju mnogo mogućih uzroka, ali liječnica Poston ističe da vrlo visoke razine magnezija mogu poremetiti normalno funkcioniranje živaca i mišića. Prema njezinim riječima, to može utjecati na oslobađanje i 'preuzimanje' kemijskih tvari koje služe kao glasnici u mozgu i tijelu pa se može javiti izražen umor i zbunjenost.
Nizak krvni tlak
Poston napominje da učinci snižavanja tlaka mogu biti neznatni i neujednačeni, ali teoretski je moguće da prevelik unos dovede do preniskog tlaka. Magnezij može djelovati poput 'prirodnog blokatora kalcijevih kanala': natječe se s kalcijem na mjestima vezanja u glatkim mišićima, zbog čega se stijenke krvnih žila opuštaju i šire, a tlak pada.
Problemi s mokrenjem
Stručnjaci kažu da magnezij sudjeluje u regulaciji kontrakcije glatkih mišića, a kad je razina u krvi previsoka, može ometati kontrakciju mišića mokraćnog mjehura. Rezultat je osjećaj pune i neugodne 'napetosti', uz teškoće pražnjenja mjehura.
Trovanje magnezijem
Do ovoga stanja dolazi u najtežim slučajevima, a povezuje se s vrlo visokim dozama, iznad 5000 mg, pogotovo kada ljudi pretjeraju s laksativima ili antacidima koji sadrže magnezij. Uz ranije navedene simptome, javljaju se i crijevna opstrukcija, crvenilo kože i povraćanje, oštećenje bubrega, slabost mišića, teškoće s disanjem pa čak i srčani zastoj.
