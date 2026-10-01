pohađa prestižnu školu
Pet strogih novih pravila kojih se princ George mora pridržavati
Princ George prošlog je mjeseca krenuo stopama svog oca, princa Williama, započevši školovanje u Eton Collegeu. Tu prestižnu školu početkom 2000-ih pohađao je i njegov stric, princ Harry.
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Trinaestogodišnji George, koji je u srpnju zakoračio u tinejdžerske godine, najstarije je dijete princa i princeze od Walesa. Mladi član kraljevske obitelji prošlog je mjeseca snimljen kako u društvu ponosnih roditelja stiže u školu, a uoči početka novog životnog poglavlja djelovao je vrlo dobro raspoloženo.
Unatoč uzbuđenju zbog početka nove školske godine, George će se morati pridržavati niza pravila. Daily Express izdvojio je njih pet.
Samo mobiteli na tipke
Princ George neće smjeti koristiti nijedan mobitel osim jednostavnog uređaja kojim se može samo telefonirati i slati SMS poruke.
Stariji učenici postupno dobivaju više slobode, no iz Etona kažu da je to pravilo osmišljeno kako bi se novi učenici lakše priviknuli na život u internatu bez stalnih ometanja.
Test poznavanja boja
Od novih učenika u Etonu navodno se očekuje da zapamte boje svih 25 učeničkih domova, kao i lokacije desetaka zgrada u sklopu školskog kompleksa, koji obuhvaća više od 400 objekata.
Stariji učenici potom provjeravaju njihovo znanje, što je jedan od najstarijih obreda kroz koje prolaze novi učenici škole, a morat će ga proći i George.
Knjiga kašnjenja
Takozvana „Tardy Book“, odnosno knjiga kašnjenja, toliko je poznat dio života u Etonu da ima čak i vlastitu natuknicu u službenom školskom pojmovniku.
U nju se bilježe učenici koji kasne, a oni čija se imena nađu u knjizi moraju se prije početka nastave javiti u školski ured, obično između 7.35 i 7.45 sati. U knjigu mogu biti upisani i učenici koji više puta zakasne s predajom školskih zadataka.
Ozloglašeni "rip“
Jedna od najpoznatijih tradicija Etona jest takozvani „rip“. Ako nastavnik smatra da je učenikov rad posebno loš, može mu dodijeliti „rip“.
Nekada je to doslovno značilo da nastavnik može otrgnuti gornji kut stranice prije nego što rad pošalje na potpis voditelju učeničkog doma i učenikovu mentoru. Više „ripova“ može dovesti do još ozbiljnije kazne, takozvanog „white ticketa“.
Morat će naučiti novi "jezik“
Princ George tijekom školovanja u Etonu morat će svladati i svojevrstan novi jezik. U školi se, naime, koriste brojni izrazi koje ljudi izvan Etona vjerojatno ne bi razumjeli.
Tako se nastavnike naziva „beaks“, školske sate „divs“, a razrede odnosno godišta „blocks“.
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