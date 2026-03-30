Koliko vode treba piti odrasla mačka? Ovaj test može vam pokazati unosi li dovoljno tekućine

Mačkama je svakodnevno potrebna svježa voda za piće za optimalno zdravlje. Voda je neophodna kako bi bubrezi mogli isprati toksine iz krvi.
Bez obzira je li uzrokovana bolešću ili nedostatkom tekućine, dehidracija kod mačaka je opasna i, ako se ne liječi, može dovesti do smrti.
Mačke s bubrežnim zatajenjem, bilo akutnim ili kroničnim, često trebaju velike količine tekućine koje se daju intravenozno ili potkožno, piše Klix.ba.
Takva se terapija često provodi kod kuće i relativno ju je lako naučiti i izvesti. Kod većine mačaka poboljšanje nakon ovih tretmana je značajno i vidljivo.
Prekomjerni unos vode
Prekomjerni unos vode može biti znak hipertireoze ili dijabetesa kod mačaka.
Iako mačke mogu instinktivno piti više vode tijekom toplijeg vremena, važno je, kao i kod svih mačjih navika, znati koliko mačka inače pije. Ako iznenada počne konzumirati velike količine vode i pokazuje druge simptome, važno je konzultirati veterinara.
Potrebe za vodom ovise o prehrani
Tjelesna tkiva mačke sastoje se od približno 67 posto vode. Slučajno, to je otprilike postotak vode u plijenu koji hvataju i jedu u divljini. Nasuprot tome, suha hrana za mačke sadrži između 6 i 10 posto vode, a konzervirana hrana za mačke sadrži najmanje 75 posto vlage, što je čini dobrim izvorom vode.
Dakle, mački koja se hrani isključivo suhom hranom treba više dodatne vode za piće nego mački koja se hrani isključivo sirovom ili konzerviranom hranom. Slično tome, mački koja se hrani kombinacijom suhe i konzervirane hrane za mačke također treba više vode.
U članku za PetMd.com, veterinarka Jennifer Coates osmislila je formulu koja sugerira da odrasloj mački od 4,5 kg na suhoj hrani treba oko šalice vode dnevno. Ista mačka na konzerviranoj hrani treba oko trećine šalice vode dnevno.
Svježa, čista voda trebala bi biti dostupna svim mačkama u svakom trenutku, bez obzira na prehranu, po mogućnosti s automatskim dozatorom vode.
Također, pripazite na znakove dehidracije. Dobar test je podizanje opuštene kože na stražnjoj strani vrata. Ako se odmah vrati, mačka je adekvatno hidrirana.
Ako se sporo povlači, posumnjajte na dehidraciju. Pokušajte dodati vodu u konzerviranu hranu vaše mačke ili dodati kockicu leda ili dvije u vodu za piće kako biste je učinili zanimljivijom. Ako se koža na vratu značajno ne zategne i mačka pokazuje bilo kakve druge znakove bolesti, odmah nazovite veterinara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
