Kako prepoznati da je vaša mačka zadovoljna i sretna

Kao brižni vlasnici mačaka, mnogi ljudi žele osigurati da su njihove mačke sretne, ali često preispituju emocionalno stanje svoje mačke.
Kako navodi The Spruce Pets, svaka mačka je jedinstvena i, poput ljudi, može drugačije izražavati sreću. Međutim, postoje uobičajeni znakovi koji ukazuju na to da je vaša mačka zadovoljna.
Zvukovi
Tihe mačke mogu pokazivati sreću tišinom, dok predenje obično ukazuje na zadovoljstvo ili blaženstvo. Mačje „kikotanje“ snažan je znak sreće.
Govor tijela
Različiti položaji očiju, ušiju i tijela ukazuju na to je li mačka uznemirena ili zadovoljna. Na primjer, opuštena mačka može se odmarati s prednjim šapama podvučenima, ušima usmjerenima prema naprijed i kapcima koji djeluju pospano.
Sporo treptanje očiju gesta je sreće. Iznenadno širenje očiju može pokazivati sreću zbog zdjelice s hranom, ali može ukazivati i na uznemirenost. Sretne mačke imaju blago prema naprijed povučene brkove i glatko krzno, s opuštenim repom. Rep vesele mačke stoji uspravno, s blago zakrivljenim vrhom, kao pozdrav prijateljima.
Angažirana i samouvjerena
Sretna mačka pokazuje interes za svoju okolinu tako što je aktivan „nadzornik“ ili mirno promatra iz daljine. Dok mnoge mačke pokazuju oprez prema strancima, sretne mačke reagiraju oprezom umjesto strahom. Samouvjerene mačke obično su najsretnije.
Igra
Zdravi, dobro socijalizirani mačići često se igraju, što odražava njihovu urođenu sreću. Igra je snažan znak sreće. Kako mačke stare, njihova se razigranost prirodno smanjuje, ali određena razina igre često ostaje.
Bilo kakva igra, od energičnih utrka do nježnog tapkanja šapama po predmetima ili ljudima, ukazuje na mačju sreću. Mačke se igraju s pojedincima i drugim životinjama koje vole i kojima vjeruju.
San
Mačke mogu spavati više kada su bolesne ili tužne, ali njihova omiljena mjesta za spavanje mogu ukazivati na sreću. Spavanje uz druge mačke sugerira sretne odnose.
Njega
Mačke koje se dobro osjećaju održavaju se urednima. Loša njega označava nesreću, bolest ili ozljedu. Njegovana mačka vjerojatno je zadovoljna.
Njega drugih mačaka ili lizanje vlasnika ukazuje na povjerenje. Mačke koje su sretne jedna s drugom mogu se međusobno njegovati, iako se navike njegovanja mogu razlikovati među pojedincima.
Prehrana
Sretne mačke općenito imaju dobar apetit. Mogu blefirati i naučiti vlasnike da im daju posebne poslastice, što je znak koliko su mačke predane traženju svoje sreće.
