VIŠESATNI DRIJEMEŽ

Zašto mačke toliko spavaju

author
N1 Info
|
06. ožu. 2026. 09:05
PIXABAY
PIXABAY

Mačke u prosjeku spavaju oko 15 sati dnevno, a neke i do 20 sati, jer moraju nadoknaditi energiju potrošenu tijekom instinktivnog lovačkog ponašanja

Najaktivnije su u sumrak i zoru, kada su im oči najbolje prilagođene slabijem svjetlu i lakše uočavaju plijen. Nakon trčanja, šuljanja i skakanja potrebno im je puno odmora, pa spavaju u više kratkih drijemanja tijekom dana.

Na količinu sna utječu dob, zdravlje, temperament i okolina. Mačići i starije mačke obično spavaju više nego odrasle mačke, a bolest ili nedostatak mentalne stimulacije također mogu povećati potrebu za snom.

Klix.bapodsjeća da postoji razlika između kućnih i vanjskih mačaka. Vanjske mačke obično spavaju manje jer više istražuju okolinu i imaju više aktivnosti, dok kućne mačke češće odmaraju u sigurnosti doma.

Mačke mogu spavati i iz dosade

Mačke imaju dvije glavne faze sna: lagani san (ne-REM), u kojem su i dalje svjesne okoline, i duboki san (REM), tijekom kojeg se tijelo potpuno opušta i mogu sanjati. Oko četvrtine vremena spavanja provode u dubokom snu.

San je važan za njihovo zdravlje. Ako mačka izgleda razdražljivo ili zbunjeno, moguće je da ne spava dovoljno. Vlasnici bi joj trebali osigurati mirno i udobno mjesto za odmor, po mogućnosti na povišenom mjestu.

Ako mačka spava previše, razlog može biti dosada, pa joj treba omogućiti više igre i kretanja. No, ako je stalno letargična i izbjegava hranu, igru ili kontakt, preporučuje se savjetovanje s veterinarom, jer to može ukazivati na zdravstveni problem.

