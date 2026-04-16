Misterij "Otoka mačaka“: Mjesto gdje na jednog čovjeka dolazi 27 životinja. Slike su idilične, no priča je zapravo vrlo tužna

Japanski otok Aoshima nekoć je bio uspješno ribarsko središte, no danas je poznat po nevjerojatnom fenomenu – mačke su ondje brojčano nadmašile ljude u omjeru 27 prema 1. Na toj maloj vulkanskoj stijeni danas živi oko 80 mačaka i tek troje starijih stanovnika koji se o njima brinu.
Iako slike s otoka često izgledaju idilično na društvenim mrežama, stvarnost tog „mačjeg raja“ mnogo je surovija i upućuje na to da bi otok u sljedećih pet godina mogao potpuno opustjeti.
Od čuvara mreža do jedinih stanovnika
Sve je počelo u 17. stoljeću kada su ribari doveli prve mačke kako bi se riješili glodavaca koji su uništavali mreže. Međutim, propadanjem ribarske industrije u 20. stoljeću ljudi su masovno napuštali Aoshimu i selili se na kopno, ostavljajući svoje ljubimce iza sebe. Mačke su se, bez prirodnih neprijatelja, brzo razmnožile i preuzele napuštene kuće.
Danas ove životinje nastanjuju ruševine zgrada koje su uništili tajfuni, a njihova populacija, iako velika, postupno opada. Zbog masovne sterilizacije 2018. godine, na otoku već godinama nema novih mačića, a preostale životinje su stare i često bolesne.
"Mama mačka“ i donacije iz cijelog svijeta
Naoko Kamimoto, lokalno poznata kao "mama mačka“, jedna je od posljednjih preostalih stanovnica. Svakodnevno hrani životinje dvaput dnevno i daje im lijekove, oslanjajući se isključivo na donacije hrane koje stižu iz cijelog Japana.
"Ljudi na internetu misle da su ove životinje zanemarene, ali to nije istina. One su divlje, neke su slijepe ili mršave, ali to je stvarnost prirode na ovako izoliranom mjestu“, objašnjava Kamimoto.
Genetska izolacija i specifična boja
Zanimljivo je da su mačke na Aoshimi uglavnom riđe ili kornjačevinaste boje. Znanstvena istraživanja potvrdila su da ove mačke imaju specifičan genetski kod koji se razlikuje od onih na drugim otocima, što je izravna posljedica desetljeća života u izolaciji.
Iako je otok trenutačno turistička atrakcija, njegova budućnost je neizvjesna. Kada i posljednji stanovnici odu, planirano je da volonteri udome preostale mačke, čime će se zatvoriti jedno od najneobičnijih poglavlja moderne japanske povijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
