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VOLE DRUŠTVO I IGRU

Tri pasmine mačaka koje se ponašaju poput pasa: Neke čak donose i bačenu igračku

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metropolitan.si
|
30. ruj. 2026. 22:40
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erik-jan-leusink-IbPxGLgJiMI-unsplash
Erik-Jan Leusink/Unsplash

Neke mačke po ponašanju iznenađujuće podsjećaju na pse – privržene su ljudima, vole igru i rado sudjeluju u svakodnevnom obiteljskom životu.

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Ako želite mačku koja će vas pratiti po stanu, tražiti vaše društvo i uključivati se u igru, među pasminama postoje i one koje se ponašaju gotovo poput pasa.

Manška mačka

Manške mačke poznate su po snažnoj privrženosti ljudima. Vole biti u središtu obiteljskog života, a uglavnom se dobro slažu i s djecom i drugim životinjama.

Vrlo su razigrane i često prate članove kućanstva iz jedne prostorije u drugu. Uz odgovarajuću njegu mogu imati relativno dug životni vijek te živjeti i dulje od 16 godina.

Turska van mačka

Turske van mačke pripadaju rijetkim pasminama koje se ne boje vode. Neke od njih čak uživaju u kupanju i plivanju, što je među mačkama prilično neuobičajeno.

Riječ je o vrlo aktivnim mačkama koje vole sudjelovati u igri s vlasnikom. Mogu čak potrčati za bačenom igračkom i vratiti je, baš kao što to rade psi. Prosječno žive između 13 i 17 godina.

Američki curl

Američki curl prepoznatljiv je po karakterističnim unatrag savijenim ušima, no to nije njegova jedina posebnost. Riječ je o nježnoj i prilagodljivoj pasmini koja se dobro snalazi u različitim uvjetima stanovanja.

Zanimljivo je i da mnogi američki curlovi dočekuju vlasnika na vratima kada se vrati kući. Dobro prihvaćaju druge životinje i ne zahtijevaju zahtjevnu njegu, a mogu živjeti od 10 pa sve do 20 godina.

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