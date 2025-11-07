Nova saznanja o evoluciji: Ljudi su oruđe koristili prije 2,75 milijuna godina

"Ovim ranim naseljenicima istočnog dijela bazena Turkane upravo je tehnologija omogućila preživljavanje u okruženju koje se brzo mijenjalo, pri čemu se nisu prilagođavali oni, već su mijenjali način na koji su dolazili do hrane. Nisu morali evoluirati mijenjajući vlastita tijela da bi se prilagodili promjenama - mijenjali su alat. Njihov izvor prehrane se mijenjao, ali su se oni, zahvaljujući tehnologiji prilagodili i pronašli nove izvore hrane", kazao je.