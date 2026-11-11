neočekivana tajna
Sjemenke i ljudska kosa otkrile drevni običaj: Kanabis se koristio i prije 2800 godina
Arheolozi su u monumentalnoj grobnici na jugu Sibira pronašli više od 1400 sjemenki kanabisa i ljudsku kosu s kemijskim tragovima te biljke. Analiza je pokazala da su ljudi kanabis koristili zbog njegovih psihoaktivnih učinaka još prije gotovo tri tisućljeća.
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Otkriće u dolini Uyuk, na području današnjeg južnog Sibira, pruža dosad jedan od najizravnijih dokaza o uporabi kanabisa u drevnim ritualima. Grobnica potječe iz ranog skitskog razdoblja, prije otprilike 2800 godina, a u njoj su pokopani pripadnici tadašnje društvene elite, piše CNN.
Istraživači su tijekom iskapanja uočili sitne crne točkice, za koje se pokazalo da su sjemenke kanabisa. Pronašli su ih više od 1400, a radiokarbonska analiza potvrdila je njihovu starost.
Posebno je značajno otkriće očuvane ljudske kose. Analizom pomoću masenog spektrometra u njoj su pronađeni tragovi THC-a, glavne psihoaktivne tvari u kanabisu, kao i kanabinola, spoja koji nastaje njegovom razgradnjom.
Voditelj istraživanja Gino Caspari sa Sveučilišta u Bernu istaknuo je da je riječ o iznimno rijetkom nalazu. Očuvani biljni ostaci stari gotovo 3000 godina sami su po sebi neuobičajeni, a njihova kombinacija s ljudskim tkivom omogućila je znanstvenicima da izravno utvrde tragove konzumacije psihoaktivne tvari.
Kanabis se možda koristio u pogrebnim ritualima
Prema istraživačima, kanabis je u grobnici vjerojatno imao ritualnu ulogu i mogao bi biti povezan sa šamanskim vjerovanjima. U grobnici su pronađeni i ostaci desetaka žrtvovanih konja te mogući tragovi ljudskih žrtava. Znanstvenici pretpostavljaju da je biljka možda korištena i za omamljivanje žrtava, no za takvu tvrdnju zasad nemaju dovoljno dokaza.
Prije ovog otkrića bilo je poznato da se kanabis u istočnoj Aziji uzgajao prije najmanje 6000 godina, vjerojatno zbog sjemenki bogatih uljem. Dokazi o njegovoj uporabi zbog psihoaktivnih svojstava pronađeni su i na drugim nalazištima u središnjoj Aziji, ali su bili manje izravni.
Istraživanje, objavljeno u časopisu Science, moglo bi dodatno rasvijetliti povijest pripitomljavanja i širenja kanabisa. Znanstvenici sada analiziraju drevnu DNK pronađenih sjemenki, što bi moglo donijeti nove spoznaje o podrijetlu i razvoju te biljke.
Roger Forshaw sa Sveučilišta u Manchesteru, koji nije sudjelovao u istraživanju, ocijenio je da nalaz pruža vrijedan uvid u uporabu kanabisa među zajednicama ranog željeznog doba u središnjoj Aziji. Posebno je važna činjenica da su kemijski tragovi pronađeni u ljudskoj kosi, što izravno podupire zaključak da je biljka bila dio pogrebnih običaja.
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