Sjemenke i ljudska kosa otkrile drevni običaj: Kanabis se koristio i prije 2800 godina

Roger Forshaw sa Sveučilišta u Manchesteru, koji nije sudjelovao u istraživanju, ocijenio je da nalaz pruža vrijedan uvid u uporabu kanabisa među zajednicama ranog željeznog doba u središnjoj Aziji. Posebno je važna činjenica da su kemijski tragovi pronađeni u ljudskoj kosi, što izravno podupire zaključak da je biljka bila dio pogrebnih običaja.