"4/20"

FOTO, VIDEO / Amerikanci slave"praznik kanabisa": "Ovo je kao Nova godina za one koji puše"

author
N1 Info
21. tra. 2026. 11:36
Denver
Cheney Orr / REUTERS

Tisuće ljudi okupile su se 20. travnja u parkovima New Yorka, ali i diljem SAD-a, kako bi obilježile neslužbeni “praznik kanabisa”, poznat kao 4/20. Uz glazbu, druženje i opuštenu atmosferu, ovaj datum već godinama simbolizira sve veću društvenu prihvaćenost marihuane, ali i otvara pitanja o zakonima i pravilima konzumacije.

Velike gužve povodom 20. travnja ("4/20") ispunile su njujorške parkove Washington Square i Tompkins Square, gdje su se posjetitelji okupili kako bi uz glazbu, jointove i promjenjive policijske mjere obilježili legalizaciju kanabisa.

U New Yorku je 20.4. postao uobičajen datum u parkovima Washington Square i Tompkins Square, gdje se pušači okupljaju kako bi proslavili “praznik kanabisa” uz opuštenu atmosferu nalik uličnoj zabavi, piše EuroNews.

Jedna sudionica, Jackie Win, opisala je događaj kao “nešto poput Nove godine, ali za sve koji puše”. Prema izvještajima s okupljanja 2026., atmosfera se selila između dva parka dok je policija pojačavala kontrolu pristupa u Washington Square Parku.

Rekreativna upotreba kanabisa legalna je u New Yorku za osobe starije od 21 godine, prema državnom zakonu donesenom 2021.

Ovaj godišnji ritual pokazuje koliko se brzo u gradu normalizirao javni razgovor o marihuani, iako pravila o tome gdje se smije konzumirati i dalje vrijede.

LEONARDO MUNOZ / AFP

Iako ga mnogi Amerikanci smatraju omiljenim neslužbenim praznikom, 4/20 — poznat i kao Dan marihuane — nećete pronaći na većini kalendara. Ove godine pao je na ponedjeljak, 20. travnja. Sam broj 420 postao je sinonim za kulturu kanabisa te se često koristi kao kolokvijalni izraz za biljku i njezinu konzumaciju. Taj dan koriste i aktivisti i zagovornici kako bi potaknuli širu legalizaciju i dekriminalizaciju marihuane u SAD-u i šire, piše USA Today.

Legalizacija marihuane razlikuje se od savezne države do savezne države — od dopuštene isključivo u medicinske svrhe do potpune rekreativne legalizacije. Trenutno su najmanje 24 savezne države, kao i Distrikt Columbia, legalizirale rekreativnu upotrebu, dok druge razmatraju promjene kroz zakonodavne procese ili referendume.

PROČITAJTE JOŠ

