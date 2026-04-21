Iako ga mnogi Amerikanci smatraju omiljenim neslužbenim praznikom, 4/20 — poznat i kao Dan marihuane — nećete pronaći na većini kalendara. Ove godine pao je na ponedjeljak, 20. travnja. Sam broj 420 postao je sinonim za kulturu kanabisa te se često koristi kao kolokvijalni izraz za biljku i njezinu konzumaciju. Taj dan koriste i aktivisti i zagovornici kako bi potaknuli širu legalizaciju i dekriminalizaciju marihuane u SAD-u i šire, piše USA Today.