POSKUPLJENJE U SUSJEDSTVU
Digli cijenu cestarine, a novu dionicu još nisu ni otvorili
Autoceste Federacije BiH povećale su cestarine, ali i dalje drže zatvorenom novoizgrađenu dionicu na kojoj su prošlog tjedna svečano obilježile dovršetak radova, a potom se ispostavilo kako nisu ishodile uporabnu dozvolu pa ju ne mogu ni pustiti u promet.
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Prema obavijesti iz uprave te javne tvrtke u vlasništvu Federacije BiH, cijene cestarine od 1. studenog veće su za 15 posto. To znači kako će se za osobna vozila na dionici između Sarajeva i Zenice dugoj šezdesetak kilometara plaćati osam umjesto sedam konvertibilnih maraka, odnosno četiri umjesto tri i pol eura.
Navode kako cestarine nisu mijenjane od 2012. godine, a u međuvremenu su znatno povećani troškovi poslovanja i održavanja. Kao razlog za poskupljenje navode i sve izraženiju inflaciju, no neizravno sugeriraju kako ni veće cestarine nisu dostatne za pokrivanje troškova.
"Korekcijom cijena nastoji se djelomice uskladiti prihod od cestarine s povećanim troškovima poslovanja", navode Autoceste Federacije BiH, a korisnike pozivaju da cestarinu plaćaju ENC uređajima jer tako dobivaju bonus od 20 posto na uplaćen iznos.
Autoceste Federacije BiH zapravo upravljaju dijelovima autoceste koja se gradi na pravcu koridora Vc i koji bi trebao povezati Budimpeštu i Ploče.
Do sada je na tom pravcu projektiranom u dužini nešto većoj od 330 kilometara izgrađena tek polovica autoceste iako su radovi počeli još prije 25 godina.
Prošli tjedan, 28. listopada, u nazočnosti brojnih političara organizirana je svečanost na kojoj je označen završetak radova na dionici dugoj 20 kilometara na pravcu od Zenice ka Žepču.
Radovi samo na tom pravcu stajali su više od 400 milijuna eura i trajali su godinama. Iz Autocesta su sporu gradnju pravdali težinom terena i potrebom gradnje novih tunela i nadvožnjaka koji čine 75 posto nove dionice.
Tijekom svečanosti, direktor Autocesta Denis Lasić iznenadio je izjavom kako nova dionica ipak još neće biti otvorena za promet, jer nisu dovršene sve procedure.
Lokalni mediji u ponedjeljak navode kako bi prva vozila novoizgrađenom dionicom mogla proći sredinom ovoga tjedna.
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