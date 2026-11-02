objavila vlada
Ovo su nove cijene goriva
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 3. studenog 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,69 EUR/l za benzinsko gorivo (bez promjene cijene)
- 1,89 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
- 1,45 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)
- 1,87 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,10 EUR/kg)
- 2,45 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,10 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,84 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,20 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,54 EUR/l za plavi dizel
- 1,98 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,69 EUR/kg za UNP za boce
Vlada je na telefonskoj sjednici donijela i Odluku kojom se utorak, 3. studenoga 2026., proglašava Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene.
Dan nacionalne sućuti obilježit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.
Za razliku od Dana žalosti, koji zahtijeva otkazivanje svih zabavnih i kulturnih priredbi te prilagodbu radijskog i televizijskog programa, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih manifestacija i koncerata.
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