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objavila vlada

Ovo su nove cijene goriva

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N1 Info
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02. stu. 2026. 12:15
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Dusko Jaramaz/PIXSELL

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu 3. studenog 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,69 EUR/l za benzinsko gorivo (bez promjene cijene)
  • 1,89 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 1,45 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 1,87 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,10 EUR/kg)
  • 2,45 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,10 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,84 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,20 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,54 EUR/l za plavi dizel
  • 1,98 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,69 EUR/kg za UNP za boce

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela i Odluku kojom se utorak, 3. studenoga 2026., proglašava Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene.

Dan nacionalne sućuti obilježit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

Za razliku od Dana žalosti, koji zahtijeva otkazivanje svih zabavnih i kulturnih priredbi te prilagodbu radijskog i televizijskog programa, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih manifestacija i koncerata.

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cijene goriva vlada

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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