VIDEO / Novi Maksimir još se čeka, pogledajte kakav su stadion Bugari otvorili za triput manje novca

Stadion Balgarska Armia
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Nakon gotovo tri godine CSKA Sofia vratio se na obnovljeni stadion Bugarske armije, stadion vrijedan 45 milijuna eura.
CSKA Sofija nakon gotovo tri godine ponovno je na svojoj povijesnoj adresi. Stadion Bugarske armije svečano je otvoren uoči susreta sa Slavijom Sofijom, odigranog u sklopu 14. kola bugarskog prvenstva. Utakmica je završila bez pogodaka, no rezultat je ovoga puta ostao u drugom planu. U središtu pozornosti bio je povratak na stadion koji je nakon opsežne rekonstrukcije dobio potpuno novo ruho, pišu SN.
CSKA Sofija nakon gotovo tri godine ponovno je na svojoj povijesnoj adresi. Stadion Bugarske armije svečano je otvoren uoči susreta sa Slavijom Sofijom, odigranog u sklopu 14. kola bugarskog prvenstva. Utakmica je završila bez pogodaka, no rezultat je ovoga puta ostao u drugom planu. U središtu pozornosti bio je povratak na stadion koji je nakon opsežne rekonstrukcije dobio potpuno novo ruho.
Zanimljivo, Slavija je bila CSKA-ov protivnik i prilikom prve utakmice na stadionu 1950. godine. Tada, kao i 76 godina poslije, susret je završio rezultatom 0:0, pa je povratak na obnovljenu Bugarsku armiju obilježen gotovo identičnim scenarijem kao i njezino prvo otvaranje.
Riječ je o jednom od najvažnijih projekata u novijoj povijesti bugarskog nogometa. Obnova je stajala oko 45 milijuna eura, a nekadašnji stadion zamijenjen je modernim zdanjem kapaciteta oko 18.500 gledatelja. Uklonjena je atletska staza, čime su tribine približene terenu, a uz to su sve natkrivene. Stadion zadovoljava UEFA-ine kriterije četvrte kategorije, što znači da CSKA na njemu može igrati i sve najvažnije europske utakmice.
Projekt je osmislila bugarska arhitektonska tvrtka IPA – Architecture and more, a njezin projekt dobio je i međunarodna priznanja. Na dodjeli Archello Awards 2025. osvojio je nagradu publike u kategoriji neizgrađenih rekreacijskih projekata, dok je na Architizer A+Awardsima iste godine dobio posebno priznanje u kategoriji neizgrađenih sportskih i rekreacijskih objekata. Važno je pritom naglasiti da su nagrade dodijeljene za arhitektonski projekt, dok je stadion u tom trenutku još bio u izgradnji.
Osim nogometnog terena i tribina, novi kompleks uključuje klupski muzej, fan shop, restoran i VIP prostore. Posebna pozornost posvećena je i okolnom prostoru. U sklopu projekta predviđena je sadnja 300 stabala, a prostor oko stadiona zamišljen je kao otvorena zelena zona dostupna svim građanima, a ne isključivo kao prostor namijenjen utakmicama. Stadion tako ne bi trebao živjeti samo na dane kada igra CSKA, nego postati važan dio svakodnevnog života u tom dijelu Sofije.
Stari stadion Bugarske armije posljednju je utakmicu ugostio 10. prosinca 2023. godine, kada je CSKA odmjerio snage s Ludogorecom. Nekoliko mjeseci kasnije počelo je rušenje, a navijači su morali čekati gotovo tri godine kako bi ponovno gledali svoj klub na istoj adresi. Za CSKA to je bilo posebno dugo razdoblje s obzirom na povijesnu i simboličku važnost stadiona, koji je desetljećima bio jedno od središta klupskog identiteta.
Povratak na novi stadion dolazi u trenutku kada klub nastoji ponovno učvrstiti svoju poziciju u bugarskom nogometu. CSKA je posljednjih godina prošao kroz ozbiljne financijske i rezultatske probleme, a 2015. godine zbog financijskih poteškoća završio je čak u trećem rangu natjecanja. Postupno se vratio u najviši razred, a prošle sezone osvojio je bugarski Kup. Ipak, ambicije kluba sežu puno dalje od domaćih trofeja. CSKA želi ponovno postati redoviti sudionik europskih natjecanja, a dugoročni cilj je povratak u Ligu prvaka.
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