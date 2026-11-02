VIDEO / Novi Maksimir još se čeka, pogledajte kakav su stadion Bugari otvorili za triput manje novca

Stari stadion Bugarske armije posljednju je utakmicu ugostio 10. prosinca 2023. godine, kada je CSKA odmjerio snage s Ludogorecom. Nekoliko mjeseci kasnije počelo je rušenje, a navijači su morali čekati gotovo tri godine kako bi ponovno gledali svoj klub na istoj adresi. Za CSKA to je bilo posebno dugo razdoblje s obzirom na povijesnu i simboličku važnost stadiona, koji je desetljećima bio jedno od središta klupskog identiteta.