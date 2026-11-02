Dio Zagreba dva dana ostaje bez struje: Pogledajte točan raspored

Elektra Zagreb obavještava građane da će se 4. i 5. studenoga 2026. godine provoditi radovi na prelasku dijela elektroenergetske mreže Grada Zagreba, dio područja Novog Zagreba s 10 kV na 20 kV naponsku razinu. Zbog izvođenja radova i potrebnih zahvata na elektroenergetskoj mreži, na pojedinim će lokacijama doći do privremenog prekida isporuke električne energije. Prekidi opskrbe planirani su prema sljedećem rasporedu: