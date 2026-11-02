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Dio Zagreba dva dana ostaje bez struje: Pogledajte točan raspored
Dio Novog Zagreba u srijedu i četvrtak, 4. i 5. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, izvijestili su iz HEP-Operatora distribucijskog sustava.
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Elektra Zagreb obavještava građane da će se 4. i 5. studenoga 2026. godine provoditi radovi na prelasku dijela elektroenergetske mreže Grada Zagreba, dio područja Novog Zagreba s 10 kV na 20 kV naponsku razinu. Zbog izvođenja radova i potrebnih zahvata na elektroenergetskoj mreži, na pojedinim će lokacijama doći do privremenog prekida isporuke električne energije. Prekidi opskrbe planirani su prema sljedećem rasporedu:
4. studenoga 2026., od 8 do 16 sati:
- Avenija Dubrovnik, parni kućni brojevi 4-14,
- Avenija Većeslava Holjevca, parni kućni brojevi 12-18,
- Froudeova, parni kućni brojevi 2-96, neparni 1-13,
- Prilaz Ivana Visina 4/A, neparni kućni brojevi 1-7,
- Prilaz Vladislava Brajkovića, parni kućni brojevi 2-14, neparni 1-15,
- Resselova, parni kućni brojevi 2-4,
- Siget, parni kućni brojevi 2-12, 14/D, 14/E, 14/F, neparni 7-13,
- Sortina, neparni kućni brojevi 1-61,
- Trg senjskih uskoka, svi kućni brojevi 1-8,
- Trnsko, parni kućni brojevi 20-24, neparni 21-23
5. studenoga 2026., od 8 do 16 sati:
- Trnsko, parni kućni brojevi 2-18, 18/A, 18/B, 18/C, 18/D, 18/E, 18/F, neparni 1-19,
- Avenija Dubrovnik, neparni kućni brojevi 7-9,
- Anićeva, parni kućni brojevi 2-8, 8/A, neparni 1-13, 13/A
Prelazak na 20 kV naponsku razinu važan je korak u modernizaciji elektroenergetske mreže. Povećanjem naponske razine omogućuje se učinkovitiji prijenos električne energije, smanjenje gubitaka u mreži te stvaranje preduvjeta za pouzdaniju opskrbu svih korisnika električnom energijom. Ovim se zahvatom ujedno povećava mogućnost prilagodbe mreže budućim potrebama za električnom energijom.
Svjesni smo da će privremeni prekidi opskrbe električnom energijom utjecati na svakodnevni život građana i poslovanje gospodarskih subjekata, zbog čega molimo sve korisnike mreže obuhvaćene radovima za razumijevanje i strpljenje tijekom njihove provedbe, naveli su.
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