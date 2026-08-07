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Hrvatska građanska inicijativa

Crna Gora poslala predstavnika na Oluju, Vuksanović: Hrvatska će to znati cijeniti

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Hina
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07. kol. 2026. 08:04
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Proslava obiljezavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja. Preleti krila Oluje i desantni helikopteri Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Crnogorska je vlada odlukom da uputi otpravnika poslova na obilježavanje 31. godišnjice Oluje u Knin pokazala da poštuje Hrvatsku, ocijenio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

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Otpravnik poslova iz crnogorskog veleposlanstva u Zagrebu nazočio je proslavi 31. godišnjice operacije Oluja.

Adrijan Vuksanović, čelnik najveće stranke Hrvata u Crnoj Gori, kazao da je riječ o izrazu "poštovanja prema Hrvatskoj i njezinoj borbi za slobodu i teritorijalni integritet“. Ocjenu crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da Crna Gora nije morala imati predstavnika na obilježavanju Oluje nazvao je, pak, nastavkom „političkog lutanja“.

„Političko djelovanje crnogorskog predsjednika je da sa svakim bude dobro, a onda to na kraju završi da ni s kim niste dobro“, kazao je Vuksanović, dodajući kako bi, želi li doista biti objektivan, predsjednik Milatović morao jasno označiti uzroke ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Iz Kabineta predsjednika Milatovića ranije je priopćeno da prisustvo obilježavanju Oluje nije državna obveza Crne Gore, uz napomenu da taj događaj dio javnosti u Hrvatskoj doživljava kao simbol pobjede, a dio srpske zajednice kao simbol stradanja i progona.

„Crna Gora njeguje dobre odnose s Hrvatskom, ali oni ne podrazumijevaju obvezno sudjelovanje na događajima koji kod dijela građana izazivaju bolna sjećanja“, navedeno je u priopćenju, uz poruku da državna politika treba biti odmjerena i usmjerena na poštivanje svih žrtava.

Odluku crnogorske vlade da sudjeluje na obilježevanju Oluje prethodno je žestoko kritizirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. 

Vuksanović, pak, smatra da će Hrvatska znati cijeniti gestu crnogorske vlade. 

Teme
crna gora hrvatska jakov milatović međunarodni odnosi oluja

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